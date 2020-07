V Štúrove oživili verejný priestor v centrálnej mestskej zóne

Štúrovo 28. júla (TASR) – Mesto Štúrovo oživilo verejný priestor v blízkosti kruhového objazdu na križovatke ulíc Nánanská, Komenského a Hlavná. Na ploche 850 štvorcových metrov vybudovalo trávnaté plochy a kvetinové záhony, vysadilo stromy a kríky, pribudli lavičky.



Podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa radnica na realizácii zelenej zóny spolupracovala so Základnou umeleckou školou Ferenca Liszta a Klubom dôchodcov Nového storočia v Štúrove.



Projekt realizovala samospráva v rámci 14. ročníka grantového programu spoločnosti Slovnaft a Nadácie Ekopolis s názvom Zeleň do centra, život do mesta. Aktivita je zameraná na oživenie verejného priestranstva v centrálnej mestskej zóne a vysádzanie dôležitých rastlín pre opeľovače, ako sú včely, čmeliaky a motýle. Celkový rozpočet projektu dosiahol sumu 7500 eur, z toho 3000 eur predstavoval finančný grant.