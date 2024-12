Štúrovo udržalo finančné zdravie mesta

Štúrovo 31. decembra (TASR) - Rok 2024 hodnotí primátor Štúrova Eugen Szabó pozitívne. "Podarilo sa nám dotiahnuť väčšinu úloh do úspešného konca, čím sme zároveň aj vytvorili dobré východiskové podmienky pre rok 2025," zhodnotil.



Napriek zvyšujúcim sa nákladom a zníženým príjmom od štátu sa samospráve podarilo udržať finančné zdravie mesta. "Ukázalo sa, že zvýšenie daní z nehnuteľností pre rok 2024 a zníženie vekovej hranice pre oslobodenie z dane za ubytovanie boli síce nepopulárne, ale nevyhnutné opatrenia," skonštatoval primátor.



Ďalším dôležitým krokom na udržanie rozpočtu mesta bolo zníženie počtu mestských materských škôl a ukončenie činnosti Centra voľného času. Dôležitou úlohou roka 2024 bolo administratívne vyrovnanie dvoch kľúčových investičných projektov, kompostárne a zberného dvora. V oboch prípadoch boli projekty definitívne ukončené, finančne usporiadané a uvedené do plnej prevádzky.



Končiaci sa rok 2024 priniesol pokrok aj v otázke riešenia nájomného domu so 14 bytovými jednotkami na Dunajskej ulici. "Naša žiadosť na pridelenie dotácie či zvýhodneného úveru bola úspešná. Naplnili sa tým ciele daného projektu, ktorý sme začali ešte v roku 2018," skonštatoval Szabó.



Radnica zrealizovala prvú etapu parkovacej politiky a urobila prvý krok v oblasti opravy mestských ciest. "V oboch týchto aktivitách chceme pokračovať aj v novom roku," potvrdil primátor.



V oblasti turizmu primátor pozitívne hodnotí vysokú návštevnosť na termálnom kúpalisku Vadaš. Začiatkom leta bol odovzdaný do prevádzky novovybudovaný skokanský bazén. "Prijali sme zásadné rozhodnutie o rozšírení wellness jednotky a rozbehli sme aj projekčné práce na tomto projekte," skonštatoval Szabó.