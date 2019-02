V areáli termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove pribudne nový bazén

Bazén bude osvetlený spod hladiny, čo je ideálne osvetlenie pre veľmi žiadané nočné kúpanie.

Štúrovo 14. februára (TASR) – V areáli termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove vznikne nový bazén. Bude na trávnatej ploche v blízkosti krytej plavárne, celková rozloha vodnej plochy bude 1582 metrov štvorcových. "Bazén preklenie malý most, jeho súčasťou bude divoká i pokojnejšia rieka, basketbalový kôš i volejbalová sieť," uviedol Endre Hogenbuch, konateľ spoločnosti Vadaš, s.r.o., ktorej vlastníkom je mesto Štúrovo. Bazén bude osvetlený spod hladiny, čo je ideálne osvetlenie pre veľmi žiadané nočné kúpanie.



Stavebné povolenie na výstavbu získala spoločnosť v decembri minulého roka. Geodet už stavbu vytýčil, v priebehu tohto mesiaca by sa mala rozbehnúť samotná výstavba. Výška investície predstavuje 1,7 milióna eur bez DPH. Vadaš uhradí z vlastných zdrojov investíciu do výšky milióna eur, zvyšok pokryje z úverových zdrojov. Investícia zahŕňa aj vybudovanie budovy pre technické zázemie, sociálne miestnosti a terénne úpravy, vďaka ktorým sa nový bazén kompaktne začlení do areálu kúpaliska.



Výstavba je rozdelená na dve etapy tak, aby návštevníkov kúpaliska v letnej sezóne nerušil stavebný ruch. Prvá etapa výstavby potrvá do polovice mája, v hlavnej turistickej sezóne sa práce zastavia. Druhá etapa sa začne po skončení hlavnej sezóny v polovici septembra. Stavba by mala byť ukončená do júna budúceho roka.