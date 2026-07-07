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Štúrovo vyhlásilo zbierku na obnovu budov poškodených požiarom
Trvať bude do konca tohto roka.
Autor TASR
Štúrovo 7. júla (TASR) - Mesto Štúrovo vyhlásilo dobrovoľnú zbierku na obnovu komplexu objektov poškodených požiarom. Ten vypukol 29. júna skoro ráno na Hlavnej ulici a zasiahol dve budovy polyfunkčného centra, v ktorom sa nachádzajú aj Galéria Júliusa Bartu, kino Danubius, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, informovala radnica.
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Štúrove. Trvať bude do konca tohto roka. Donori môžu svoje dobrovoľné príspevky poskytnúť bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na transparentný účet mesta, v hotovosti do pokladnice mestského úradu i v hotovosti do zapečatenej pokladnice. Jej otvorenie sa uskutoční po skončení zbierky za účasti hlavného kontrolóra mesta.
Mestské zastupiteľstvo určilo, že finančné prostriedky získané v rámci zbierky budú účelovo viazané na obnovu komplexu objektov. Ich použitie na iný účel je možné len na základe osobitného uznesenia zastupiteľstva.
Ak výťažok zbierky presiahne skutočné náklady obnovy komplexu objektov, nevyužité finančné prostriedky môžu byť použité na ďalšie investície do budovy kina Danubius, do komplexu objektov alebo na rozvoj kultúrnej infraštruktúry mesta, a to vždy na základe rozhodnutia zastupiteľstva prijatého po predložení záverečného vyúčtovania, rozhodli poslanci.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur. Mestská budova bola zo strany mesta poistená, potvrdila vedúca finančného oddelenia mestského úradu Andrea Gróf. „Už tam prebiehajú práce s posudkovým znalcom. Hmotný majetok zvlášť poistilo aj mestské kultúrne stredisko, tam sa tiež rieši dokumentácia. Mám informácie, že všetky podklady sú zatiaľ v poriadku, všetky kontroly vždy boli v zákonom stanovenej lehote dodržané a vykonané,“ povedala Gróf.
Podľa vyjadrenia primátora Eugena Szabóa požiar, ktorý vypukol v pondelok 29. júna, si vyžiadal zásah hasičov opakovane. „Ešte v stredu (1. 7.) ráno viackrát došlo k zahoreniu. Takže ešte trikrát bol nevyhnutný zásah hasičov. Pracovníci mestskej polície a niektorí vybraní pracovníci z komunálnych služieb tu robili neustále po požiari dohľad,“ povedal.
Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky odsúhlasilo Mestské zastupiteľstvo v Štúrove. Trvať bude do konca tohto roka. Donori môžu svoje dobrovoľné príspevky poskytnúť bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na transparentný účet mesta, v hotovosti do pokladnice mestského úradu i v hotovosti do zapečatenej pokladnice. Jej otvorenie sa uskutoční po skončení zbierky za účasti hlavného kontrolóra mesta.
Mestské zastupiteľstvo určilo, že finančné prostriedky získané v rámci zbierky budú účelovo viazané na obnovu komplexu objektov. Ich použitie na iný účel je možné len na základe osobitného uznesenia zastupiteľstva.
Ak výťažok zbierky presiahne skutočné náklady obnovy komplexu objektov, nevyužité finančné prostriedky môžu byť použité na ďalšie investície do budovy kina Danubius, do komplexu objektov alebo na rozvoj kultúrnej infraštruktúry mesta, a to vždy na základe rozhodnutia zastupiteľstva prijatého po predložení záverečného vyúčtovania, rozhodli poslanci.
Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur. Mestská budova bola zo strany mesta poistená, potvrdila vedúca finančného oddelenia mestského úradu Andrea Gróf. „Už tam prebiehajú práce s posudkovým znalcom. Hmotný majetok zvlášť poistilo aj mestské kultúrne stredisko, tam sa tiež rieši dokumentácia. Mám informácie, že všetky podklady sú zatiaľ v poriadku, všetky kontroly vždy boli v zákonom stanovenej lehote dodržané a vykonané,“ povedala Gróf.
Podľa vyjadrenia primátora Eugena Szabóa požiar, ktorý vypukol v pondelok 29. júna, si vyžiadal zásah hasičov opakovane. „Ešte v stredu (1. 7.) ráno viackrát došlo k zahoreniu. Takže ešte trikrát bol nevyhnutný zásah hasičov. Pracovníci mestskej polície a niektorí vybraní pracovníci z komunálnych služieb tu robili neustále po požiari dohľad,“ povedal.