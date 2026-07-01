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Štúrovo začalo odstraňovať následky požiaru strechy
Pomoc mestu ponúkla miestna stavebná spoločnosť, ktorá mu bezplatne zapožičala plošinu s obsluhou a dvoch pracovníkov, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie výškových prác.
Autor TASR
Štúrovo 1. júla (TASR) - Mesto Štúrovo spustilo v stredu v ranných hodinách práce na strešnej konštrukcii polyfunkčnej budovy, ktorá bola poškodená požiarom. Cieľom je odstrániť nebezpečne vyčnievajúce trosky a škridly, ktoré zasahujú do ulice, ako aj zabrániť ďalšiemu poškodeniu objektu, informovala radnica.
Pomoc mestu ponúkla miestna stavebná spoločnosť, ktorá mu bezplatne zapožičala plošinu s obsluhou a dvoch pracovníkov, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie výškových prác. Do prác sa zapojili aj pracovníci z oddelenia komunálnych služieb.
Strechu polyfunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove zničil rozsiahly požiar, ktorý vypukol v pondelok (29. 6.) ráno krátko po štvrtej hodine na Hlavnej ulici. Zasiahol dve budovy v polyfunkčnom centre, v ktorom sa nachádzajú galéria, kino, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, ako aj ďalšie priestory prenajaté na obchodné účely, potvrdila radnica. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur.
Pomoc mestu ponúkla miestna stavebná spoločnosť, ktorá mu bezplatne zapožičala plošinu s obsluhou a dvoch pracovníkov, ktorí majú oprávnenie na vykonávanie výškových prác. Do prác sa zapojili aj pracovníci z oddelenia komunálnych služieb.
Strechu polyfunkčného objektu na pešej zóne v Štúrove zničil rozsiahly požiar, ktorý vypukol v pondelok (29. 6.) ráno krátko po štvrtej hodine na Hlavnej ulici. Zasiahol dve budovy v polyfunkčnom centre, v ktorom sa nachádzajú galéria, kino, zázemie pre účinkujúcich počas kultúrnych podujatí, ako aj ďalšie priestory prenajaté na obchodné účely, potvrdila radnica. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda bola odhadnutá na približne 3 milióny eur.