Štúrovo zakladá vlastnú Oblastnú organizáciu cestovného ruchu

Štúrovo 10. novembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Štúrove na utorkovom zasadnutí schválilo návrh založenia vlastnej Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Štúrovo-Parkan. Zakladajúcimi členmi budú mesto Štúrovo a mestský podnik Vadaš.



„Organizácia bude otvorená, vstúpiť do nej môžu aj ďalšie obce z blízkeho regiónu. Neradi by sme však išli do veľkých vzdialeností, nemáme s tým dobré skúsenosti. Dôležité je turisticky stmeliť najmä blízky región,“ povedal primátor Štúrova Eugen Szabó. Poslanci zároveň odsúhlasili vyčleniť z tohtoročného rozpočtu mesta sumu 20.000 eur ako členský príspevok, vklad Vadašu bude predstavovať 10.000 eur.



O založení vlastnej OOCR uvažovalo mesto už od novembra minulého roka, keď vystúpilo z OOCR Podunajsko. Návrh na jej založenie sa však pre pandémiu posúval.



„Tú zložitú situáciu s pandémiou i problémy v turizme stále nemáme za sebou, no mesto potrebuje byť organizované v takejto organizácii,“ zdôvodnil potrebu založenia OOCR Szabó. Podľa neho budú oblastné organizácie cestovného ruchu ešte dlho predstavovať jediný nástroj, ktorým bude na Slovensku podporovaný turizmus.