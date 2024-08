Štúrovo zaviedlo nový systém parkovania v centrálnej mestskej zóne

Štúrovo 2. augusta (TASR) - Mesto Štúrovo spustilo od začiatku augusta do prevádzky prvú etapu nového systému parkovania v meste. Vytvorenie koordinovaného systému parkovania si vyžiadal výrazný nárast počtu motorových vozidiel a zvýšenie požiadaviek na počet parkovacích miest, uviedol primátor Štúrova Eugen Szabó.



Radnica v rôznych časoch spočítala v jednotlivých lokalitách mesta počet parkujúcich vozidiel a vypracovala koncepciu na riešenie systému parkovania. "Na prvý pohľad sa zdá, že riešením je vytvorenie nových parkovacích miest, v skutočnosti to je iba jeden z nástrojov na riešenie problematiky," skonštatoval primátor.



Ulice a sídliská nie sú podľa jeho slov vybudované tak, aby poskytli dostatok miesta na parkovanie, preto sú potrebné aj ďalšie opatrenia. Tie schválili mestskí poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.



Nový parkovací systém mesta bude zavedený postupne v etapách. Prvá etapa zahŕňa parkovanie v centrálnej mestskej zóne, kde boli aj doteraz umiestnené parkovacie automaty. "Existujúci stav však nevyhovoval novým technickým normám. Parkovacie miesta bolo potrebné nanovo namaľovať, inštalovať nové dopravné tabule a osadiť nové parkovacie automaty," upresnil primátor.



Parkovací systém rozdeľuje centrálnu mestskú zónu do troch tarifných pásiem. Parkovné je možné uhradiť rôznymi spôsobmi, platbou v hotovosti alebo kartou v parkovacích automatoch, zaslaním SMS správy na číslo 2200, načítaním QR kódu pomocou mobilného telefónu či prostredníctvom mobilnej aplikácie UPay. Parkovacie karty vydané do 31. júla platia až do konca svojej platnosti.