Žiaci v Štúrove budú cestovať do školy linkami MHD zdarma

Štúrovo 20. augusta (TASR) – Žiaci štúrovských základných škôl (ZŠ) budú aj v tomto školskom roku cestovať do nich linkami mestskej hromadnej dopravy zdarma. Bezplatné cestovanie žiakov umožní spoločný projekt mesta a dopravnej spoločnosti Arriva. Prepravu aj v tomto roku finančne podporí Štúrovo zo svojho rozpočtu, informovalo vedenie mesta.



Nárok na bezplatné cestovanie v dňoch školského vyučovania v čase od 7.00 do 8.00 h majú žiaci ZŠ, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Štúrove a vlastnia cestovný preukaz žiaka. Preukaz vydáva oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy mestského úradu na základe rodičom vyplnenej žiadosti. Žiadosť bude vybavená na počkanie. Vydanie cestovného preukazu je zdarma.



„Naším cieľom je podporiť prepravu žiakov do školy prostredníctvom autobusov mestskej hromadnej dopravy. Aj týmto spôsobom chceme upriamiť pozornosť rodičov na uprednostňovanie verejnej dopravy pred individuálnou,“ zdôvodnilo svoje rozhodnutie vedenie mesta.