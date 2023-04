Štúrovo zrevitalizuje verejný priestor na Bartókovej ulici

Štúrovo 22. apríla (TASR) – Mesto Štúrovo revitalizuje verejný priestor na Bartókovej ulici na sídlisku Terasy I. Revitalizácia by mala byť ukončená do júla, informovala radnica. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové oprávnené výdavky sú vyčíslené na 137.178 eur. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 130.319 eur, z toho príspevok z Európskej únie tvorí 116.601 eur.



V súlade s projektovou dokumentáciou by malo byť obnovené detské ihrisko a zriadený vonkajší fitness park pre dospelých. Projekt zahŕňa aj vybudovanie nového chodníka a výmenu lavičiek či smetných košov. Cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych podmienok kvality života na sídlisku budovaním zelenej infraštruktúry. Výsadba stromov a kríkov sa uskutoční v mesiacoch september až október 2023.