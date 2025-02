Štvorica škôl na hornej Nitre sa zapojila do medzinárodných projektov

Bánovce nad Bebravou 7. februára (TASR) - Štvorica stredných škôl na hornej Nitre sa zapojila do medzinárodných projektov. Cez program Erasmus+ realizuje aktivity Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, Stredná odborná škola (SOŠ) v Novákoch a Obchodná akadémia (OA) Prievidza. Stredná zdravotnícka škola (SZŠ) v Prievidzi sa zapojila do projektu v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) im poskytne financie na úhradu záverečnej platby. Informovala o tom hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



"Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou sa zapojilo do projektu, ktorého cieľom je zvyšovanie jazykových kompetencií žiakov, rozvoj ich digitálnych zručností a zvyšovanie európskeho multikultúrneho povedomia žiakov prostredníctvom skupinových mobilít v zahraničí," uviedla Kukučková.



Projekt je tiež podľa nej zameraný na zvyšovanie jazykových kompetencií pedagogických zamestnancov absolvovaním pobytov a stáží, osvojovaním si aktuálnych trendov vo vzdelávaní v európskych krajinách a získavaním príkladov dobrej praxe.



Cieľom projektu SOŠ v Novákoch je inovácia a modernizácia odborného vzdelávania prostredníctvom odbornej praxe v zahraničí, rozvoj špecifických zručností žiakov so zameraním na využitie bioproduktov, zvyšovanie úrovne zručností v oblasti taktiky hasenia a používania hasičskej techniky, prehlbovanie vedomostí a zručností v oblastiach biotechnológie, farmakológie, programovania, navrhovania web stránok a návrhu obsluhy hydraulických a pneumatických systémov.



"OA v Prievidzi sa v rámci svojho projektu zameriava na rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti digitalizácie administratívnych procesov a elektronizácie dokumentov, zlepšenie odborných vedomostí a praktických zručností žiakov v e-business a digitálnom marketingu či zvýšenie digitálnych zručností učiteľov," doplnila Kukučková.



SZŠ v Prievidzi sa podľa nej zapojila do projektu The Health Profession Is a Mission - The Impact of Active Citizenship on the Health Profession. "Jeho cieľom je prepojenie činností školských parlamentov škôl zo SR a Českej republiky, získanie vedomostí o aktívnom občianstve, participácii ako nástroji mladých ľudí pri tvorbe verejnej politiky, dobrovoľníctve a zdravom životnom štýle prostredníctvom dvoch krátkodobých výmenných mobilít," dodala.