OBVINILI ICH: Štvorica napadla 22-ročného muža a kolíkmi udierala
Autor TASR
Prešov 30. marca (TASR) - Z trestného činu porušovania domovej slobody, ktorý spáchali formou spolupáchateľstva, vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove obvinil troch mužov vo veku 19, 22 a 25 rokov a jednu 22-ročnú ženu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„V nedeľu (29. 3.) pol hodinu po polnoci v obci Svinia rozbili drevenými kolíkmi okno i vchodové dvere na jednom z domov. Vošli dnu a napadli 22-ročného muža. Udierali ho po celom tele drevenými kolíkmi, ktoré si priniesli so sebou,“ priblížila Ligdayová.
Polícia v krátkom čase po skutku vypátrala a zadržala podozrivé osoby a boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony.
