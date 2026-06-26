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Štvrtčan v Plaveckom Štvrtku udržuje tradície i komunitu obce
V súčasnosti je aktívna sekcia folklóru a sekcia seniorov, obe participujú na viacerých aktivitách v obci, dodal predseda OZ.
Autor TASR
Bratislava/Plavecký Štvrtok 26. júna (TASR) - Propagácia a zviditeľňovanie kultúrnych a spoločenských hodnôt obce Plavecký Štvrtok i regiónu Záhorie je cieľom činnosti občianskeho združenia (OZ) Štvrtčan. Jeho dobrovoľnícke aktivity stoja napríklad za tradíciou detského folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou.
„Naše OZ sme založili v roku 2007, spočiatku v ňom pracovali štyri sekcie zamerané na folklór, mládež, seniorov i matky s deťmi,“ priblížil začiatky takmer dve desaťročia fungujúcej skupiny dobrovoľníkov predseda OZ a bývalý starosta Plaveckého Štvrtka Ivan Slezák. „V súčasnosti je aktívna sekcia folklóru a sekcia seniorov, obe participujú na viacerých aktivitách v obci,“ dodal.
Spresnil, že pod hlavičkou združenia pracujú dva folklórne súbory - detský súbor Štvrtčánek a súbor dospelých Štvrtčan. „Každoročne organizujeme Detský medzinárodný folklórny festival Mravenec, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje 300 - 350 tanečníkov z rôznych regiónov Slovenska a aj zo zahraničia, napríklad z ČR, Rakúska, Poľska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, mali sme dokonca vystupujúcich aj z Panamy,“ priblížil. Tohtoročný festival, ktorý v plnej réžii organizujú dobrovoľníci z OZ Štvrtčan, sa bude konať 5. septembra.
Sekcia seniorov, ktorá je členom Jednoty dôchodcov na Slovensku, organizuje v obci i v celom okrese aktivity, ktoré majú podporiť aktívnu „jeseň života“. „V tomto roku sme napríklad zorganizovali okresný cyklozraz seniorov, zastrešujeme tiež súťaže v hre petang. V novembri spolu s obcou organizujeme kladenie vencov pri pomníku padlých občanov v prvej a druhej svetovej vojne,“ konkretizoval Slezák. Pravidelne sa seniori stretávajú aj so starostom obce. „Slúži to na informovanie o tom, čo všetko sa v obci deje a chystá, seniori zároveň ponúkajú pomoc tam, kde to samospráva potrebuje,“ dodal predseda OZ Štvrtčan.
Pripomenul zároveň aj periodické dobrovoľnícke aktivity pri príležitosti sviatkov, ako sú veľkonočné a vianočné tvorivé dielne či novembrový lampiónový sprievod k sviatku sv. Martina.
„Naše OZ sme založili v roku 2007, spočiatku v ňom pracovali štyri sekcie zamerané na folklór, mládež, seniorov i matky s deťmi,“ priblížil začiatky takmer dve desaťročia fungujúcej skupiny dobrovoľníkov predseda OZ a bývalý starosta Plaveckého Štvrtka Ivan Slezák. „V súčasnosti je aktívna sekcia folklóru a sekcia seniorov, obe participujú na viacerých aktivitách v obci,“ dodal.
Spresnil, že pod hlavičkou združenia pracujú dva folklórne súbory - detský súbor Štvrtčánek a súbor dospelých Štvrtčan. „Každoročne organizujeme Detský medzinárodný folklórny festival Mravenec, na ktorom sa pravidelne zúčastňuje 300 - 350 tanečníkov z rôznych regiónov Slovenska a aj zo zahraničia, napríklad z ČR, Rakúska, Poľska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, mali sme dokonca vystupujúcich aj z Panamy,“ priblížil. Tohtoročný festival, ktorý v plnej réžii organizujú dobrovoľníci z OZ Štvrtčan, sa bude konať 5. septembra.
Sekcia seniorov, ktorá je členom Jednoty dôchodcov na Slovensku, organizuje v obci i v celom okrese aktivity, ktoré majú podporiť aktívnu „jeseň života“. „V tomto roku sme napríklad zorganizovali okresný cyklozraz seniorov, zastrešujeme tiež súťaže v hre petang. V novembri spolu s obcou organizujeme kladenie vencov pri pomníku padlých občanov v prvej a druhej svetovej vojne,“ konkretizoval Slezák. Pravidelne sa seniori stretávajú aj so starostom obce. „Slúži to na informovanie o tom, čo všetko sa v obci deje a chystá, seniori zároveň ponúkajú pomoc tam, kde to samospráva potrebuje,“ dodal predseda OZ Štvrtčan.
Pripomenul zároveň aj periodické dobrovoľnícke aktivity pri príležitosti sviatkov, ako sú veľkonočné a vianočné tvorivé dielne či novembrový lampiónový sprievod k sviatku sv. Martina.