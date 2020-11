Štvrté kolo testovania na Zemplíne nebude len v okrese Medzilaborce

Humenné/Markovce 19. novembra (TASR) – Štvrté kolo plošného testovania na nový koronavírus v rámci operácie Spoločná zodpovednosť sa v regióne Zemplína neuskutoční len v okrese Medzilaborce. Najvyšší počet pozitívne testovaných v predchádzajúcich dvoch kolách mala obec Markovce v okrese Michalovce. Na víkendové testovanie sú tam pripravení.



Najviac, jedenásť testovacích miest bude počas víkendu (21. a 22. 11.) v okrese Humenné. V rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako jedno percento obce Baškovce, Hankovce, Jasenov, Košarovce, Lukačovce, Ľubiša, Myslina, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Ptičie a Zbudské Dlhé. Najvyšší podiel v treťom kole testovania (dve percentá) mali Ohradzany, najmenej (1,04 percenta) Hankovce.



Vo Vranovskom okrese čaká testovanie obyvateľov obcí Benkovce, Hlinné, Matiaška, Pavlovce, Petrovce, Nižný Kručov, Vlača a Zámutov, pričom najvyššie percento pozitívne testovaných obyvateľov pri predošlom testovaní mala Vlača (2,28 percenta), najmenej (1,06 percenta) Pavlovce.



Spomedzi štyroch obcí v okrese Snina, kde sa štvrté testovanie uskutoční, mala najvyšší podiel pozitívne testovaných obec Dúbrava (1,83 percenta), najmenší (jedno percento) Čukalovce. Ďalšími obcami zaradenými do štvrtého kola testovania sú Stakčínska Roztoka a Zemplínske Hámre.



V rámci okresu Michalovce vzniknú počas víkendu testovacie miesta v obciach Markovce, Ptrukša a Vrbnica. V Markovciach, kde podľa rezortu obrany zaznamenali v treťom kole plošného testovania štatisticky najvyššie percento pozitívnych prípadov v rámci Slovenska vôbec (6,04 percenta), sú na testovanie pripravení. "Aj dnes som oznamovala v rozhlase, že aj keď je to dobrovoľné, aby to obyvatelia nebrali na ľahkú váhu," povedala pre TASR starostka Valéria Eľková.



Ako doplnila, všetci dosiaľ pozitívne testovaní, 48 osôb v rámci druhého a 26 v rámci tretieho kola plošného testovania, boli Rómovia. Rómske etnikum však tvorí až 80 percent obyvateľstva obce. Nápomocní pri testovaní i pri dohliadaní na dodržiavanie domácej izolácie tak boli aj členovia tamojšej miestnej občianskej poriadkovej služby. "Verím, že to už ustojíme. Chcem veriť tomu, že už to bude lepšie," vyjadrila svoje očakávania pred ďalším testovacím kolom starostka.



V okrese Sobrance sa štvrté kolo testovania uskutoční len v obci Hlivištia, kde mali v prvom kole 3,31 a v druhom 2,51 percenta pozitívnych prípadov.