Štvrtina vodičov v Košickom kraji odignorovala chodca s bielou palicou

Košice 14. októbra (TASR) - Viac ako štvrtina vodičov odignorovala signalizáciu chodca s bielou palicou. Vyplýva to z výsledkov dopravno-preventívnej akcie v Košickom kraji, ktorá sa pri príležitosti Svetového dňa bielej palice uskutočnila vo štvrtok (13. 10.) popoludní. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová. Cieľom aktivity bolo upriamiť pozornosť na chodcov s bielou palicou, a tým zvyšovať ich bezpečnosť v cestnej premávke.



"Počas dopravno-preventívnej akcie na území Košického kraja z celkového počtu 837 vodičov bolo ohľaduplných 604 vodičov, ktorí na signalizáciu zareagovali správne, a 233 vodičov signalizáciu chodca s bielou palicou odignorovalo," povedala. Dopravní policajti, preventisti a zástupcovia krajskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých mali šesť stanovíšť. Dve z nich boli v Košiciach a po jednom v Rožňave, Sečovciach, Spišskej Novej Vsi a v obci Budimír.



Polícia pripomína, že osoba so zrakovým postihnutím patrí medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. "Podľa zákona o cestnej premávke je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu a starým osobám," uviedla. Biela palica plní svojou farbou signalizačnú funkciu a pomáha tak zvyšovať bezpečnosť chodca so zrakovým postihnutím.