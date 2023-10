Štvrtina vodičov v Košickom kraji odignorovala chodca s bielou palicou

Košice 13. októbra (TASR) - Viac ako štvrtina vodičov odignorovala nevidiaceho chodca a nezastavila na signál zdvihnutej bielej palice. Vyplýva to z výsledkov dopravno-preventívnej akcie v Košickom kraji, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok (12. 10.) pri príležitosti Svetového dňa bielej palice. O výsledkoch informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Cieľom akcie bolo zvyšovať bezpečnosť chodcov s bielou palicou v premávke, zvýšiť povedomie vodičov o význame a funkcii bielej palice, a tak pozitívne prispieť k bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Konala sa dopoludnia na piatich stanovištiach kraja v spolupráci dopravných policajtov, policajných preventistov a zástupcov krajskej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovensko.



"V rámci Košického kraja bolo voči chodcom so zrakovým postihnutím v čase konania akcie z celkového počtu 766 vodičov ohľaduplných 547 vodičov a 219 vodičov nerešpektovalo povinnosti vodiča a nezastavilo na signál zdvihnutej bielej palice chodca so zrakovým postihnutím, teda nevidiaceho odignorovalo," uviedla Mésarová.



Pripomenula, že v zmysle zákona je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu. Tá plní svojou farbou signalizačnú funkciu a pomáha tak zvyšovať bezpečnosť chodca.