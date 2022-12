Štvrtková Noc vonku opäť vyjadrí spolupatričnosť s ľuďmi bez domova

Bratislava 1. decembra (TASR) – Na zhoršujúcu sa situáciu ľudí bez domova i tých najchudobnejších opäť upozorní deviaty ročník štvrtkového podujatia Noc vonku 2022 v Bratislave. Skupinové prespatie pod holým nebom v areáli kultúrneho centra Nová Cvernovka organizuje po dvoch rokoch pandemických opatrení občianske združenie (OZ) Vagus, ktoré v hlavnom meste pracuje s ľuďmi bez domova.



Združenie opätovne poukazuje na alarmujúcu situáciu a chýbajúce štátne systémové riešenia, ktoré by chránili ohrozené skupiny obyvateľstva a zabraňovali nárastu počtu ľudí bez domova. Denne sa podľa jeho riaditeľky Alexandry Károvej stretávajú s desiatkami ľudí, ktorí nemajú pokryté základné životné potreby, napríklad jedlo.



"Jednorazová a neadresná pomoc od štátu situáciu najchudobnejších nerieši," skonštatovala Kárová, pričom zdôraznila potrebu budovania stabilného sociálneho systému založeného na prevencii miesto ad hoc opatrení, ktoré pokrývajú iba časť problému. Cieľom podujatia je preto opätovne upriamiť pozornosť kompetentných na túto problematiku, neopomínajúc to, že ľudia bez domova i tí najchudobnejší čelia v dôsledku inflácie a zdražovania potravín extrémnej chudobe.



Vagus prevádzkuje denné centrum pre ľudí bez domova v Bratislave, ktoré poskytuje teplé jedlo, bezpečie i pomoc v ťažkej sociálnej situácii 120 ľuďom denne. Ročne vydajú v jedálni centra viac ako 47.000 porcií jedla. "Pomoc však potrebuje čoraz viac ľudí a nápor cítime aj v dennom centre," povedala Kárová.



Snahou je síce zabezpečovať jeho stabilnú prevádzku sedem dní v týždni, pre stúpajúce ceny a infláciu to zatiaľ finančne nevychádza. Združenie preto spustilo finančnú zbierku, ktorá má pomôcť udržať služby denného centra.