Štvrtok na Ostrove: V obci slávnostne požehnali štyri nové zvony
Ako skonštatoval starosta obce Péter Őry, išlo o výnimočnú udalosť v živote obce i veriacich.
Autor TASR
Štvrtok na Ostrove 22. novembra (TASR) - V rímskokatolíckej Farnosti sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove v sobotu dopoludnia slávnostne požehnali štyri nové zvony. Ako skonštatoval starosta obce Péter Őry, išlo o výnimočnú udalosť v živote obce i veriacich.
Starý zvon na kostole bol podľa starostu zhotovený ešte v roku 1484 za čias panovania kráľa Mateja. „Bolo ho nutné vymeniť. Rozhodli sme sa, že v tomto roku dáme odliať štyri nové zvony. Tie spolu s existujúcim vytvoria zvonkohru, venovanú na počesť kanonika Györgya Náraya,“ uviedol Őry.
Ako doplnil, slávnostné požehnanie zvonov celebroval arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský.
