Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. november 2025Meniny má Cecília
< sekcia Regióny

Štvrtok na Ostrove: V obci slávnostne požehnali štyri nové zvony

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR – Dano Veselský

Ako skonštatoval starosta obce Péter Őry, išlo o výnimočnú udalosť v živote obce i veriacich.

Autor TASR
Štvrtok na Ostrove 22. novembra (TASR) - V rímskokatolíckej Farnosti sv. Jakuba vo Štvrtku na Ostrove v sobotu dopoludnia slávnostne požehnali štyri nové zvony. Ako skonštatoval starosta obce Péter Őry, išlo o výnimočnú udalosť v živote obce i veriacich.

Starý zvon na kostole bol podľa starostu zhotovený ešte v roku 1484 za čias panovania kráľa Mateja. „Bolo ho nutné vymeniť. Rozhodli sme sa, že v tomto roku dáme odliať štyri nové zvony. Tie spolu s existujúcim vytvoria zvonkohru, venovanú na počesť kanonika Györgya Náraya,“ uviedol Őry.

Ako doplnil, slávnostné požehnanie zvonov celebroval arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy Stanislav Zvolenský.
.

Neprehliadnite

Premiér: Mierový plán USA pre Ukrajinu má podporu slovenskej vlády

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?

EŠTOK: Keby študent vulgárne písal o Čaputovej, za vzor by ho nedávali

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Letecká katastrofa na Sakrakopci