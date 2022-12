Štvrtok na Ostrove:O stromy nového parku sa budú starať miestni hasiči

Štvrtok na Ostrove 4. decembra (TASR) – Stromy budúceho obecného parku vysádzali v týchto dňoch vo Štvrtku na Ostrove. Mali by aspoň sčasti eliminovať problém nedostatku zelených plôch, ktorými trpí nielen táto obec v okrese Dunajská Streda. Podľa slov starostu Pétra Őryho na park vyčlenili zhruba hektárový pozemok v intraviláne od Ulice sv. Jakuba.



"Zapojili sme sa ešte v roku 2019 do výzvy Zelené obce Slovenskej agentúry životného prostredia. K výsadbe prišlo až teraz, je celá v jej réžii," povedal Őry pre TASR. Na pozemok v smere na susediacu obec Hviezdoslavov s dĺžkou zhruba 500 metrov a šírkou 25 metrov naprojektovali 89 vzrastlých stromov. "Obec si vybrala z druhov na výsadbu jaseň mannový, čerešne vtáčie, duby a najviac je líp malolistých, čomu sa osobne veľmi teším," dodal starosta. Keďže dreviny zabrali celý pozemok, ďalšiu výsadbu na mieste nepredpokladá, avšak bol by rád, keby mohli pokračovať na inom mieste. V novom parku by postupne radi osadili aj parkový mobiliár ako lavičky a podobne.



"Potrebujeme, aby sa vysadeným stromom darilo, dohodli sme sa s našimi hasičmi, že na jar ich budú polievať," povedal Őry. Zamýšľa sa však súčasne nad projektom Adoptuj si svoj strom. "Oslovili by sme našich obyvateľov na zakúpenie vodných vakov, ktoré by pomohli stromom prekonávať suché obdobie. Pre obec je zakúpenie deviatich desiatok vakov pomerne drahá záležitosť, jednotlivci alebo rodiny by investovali 16 eur za jeden. A potom by do nich aj donášali vodu pre svoje stromy," uviedol starosta.



Doplnil, že široký región Žitného ostrova trpí nedostatkom zelene pre systematickú likvidáciu zalesnených pozemkov a ich premenu na poľnohospodársku pôdu. Samotný Štvrtok na Ostrove má podľa oficiálneho katastrálneho zaradenia nulové percento lesov v obci.