Štvrtý ročník pochodu Puci pešo spojí ľudí v mene odkazu Juraja Puciho
Trasa povedie cez obce Zemplínske Hradište, Hraň, Novosad a Zemplínsky Branč.
Autor TASR
Trebišov 9. mája (TASR) - Štvrtý ročník turistického pochodu „Puci pešo“, ktorý bude v sobotu v Trebišove, opäť spojí ľudí v mene odkazu legendárneho diaľkového chodca Juraja Puciho. Podujatie je určené širokej verejnosti. Hovorkyňa mesta Martina Ráczová informovala, že pri tejto príležitosti bude prvýkrát v histórii sprístupnená aj výstava. Štart účastníkov je naplánovaný o 9.00 h pred Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove, cieľ je v obci Kožuchov s predpokladaným príchodom okolo 17.30 h.
„Návštevníci si budú môcť pozrieť ocenenia Juraja Puciho, poznámky z jeho pochodov, odliatky nôh s dĺžkou jeho kroku, bustu, oblečenie a ďalšie zaujímavosti z jeho aktívneho života,“ uviedla Ráczová s tým, že pochod, ktorý meria 28 kilometrov, povedie z Trebišova do Kožuchova - rodnej obce tohto výnimočného športovca, od ktorého úmrtia tento rok uplynie 13 rokov. Účastníkov na štarte uvíta Folklórny súbor Trebišovčan.
Trasa povedie cez obce Zemplínske Hradište, Hraň, Novosad a Zemplínsky Branč. V každej z nich je naplánovaná približne polhodinová prestávka, počas ktorej účastníkov privítajú starostovia.
Na čele pochodu bude primátor Trebišova Marek Čižmár s potomkami Juraja Puciho - jeho synmi Janom a Viktorom a vnučkami, ktorí sa každoročne zúčastňujú tohto symbolického podujatia.
„Pôjde sa normálnym tempom, ktoré zvládnu aj sviatoční chodci. Cieľom je dôstojne pripomenúť pamiatku Juraja Puciho, ktorý, aj keď väčšinu života žil v Prahe, na svoj rodný kraj nikdy nezabudol. Rád sa doňho vracal a trénoval v ňom na svoje pochody. Trasu, ktorú sme vybrali, mal rád,“ dodávajú Puciho synovia.
Na bezpečnosť počas pochodu bude dohliadať mestská polícia. Podujatie je súčasťou aktivít mesta Trebišov zameraných na podporu pohybu, zdravého životného štýlu a regionálnej identity.
