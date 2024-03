Vodári plánujú v Kokave dobudovať kanalizáciu pre vyše 570 domácností

Kokava nad Rimavicou 18. marca (TASR) - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS) plánuje v Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese dobudovať kanalizáciu. Aktuálne sa preto uchádza o finančné zdroje z výzvy ministerstva životného prostredia. Pre TASR to uviedol projektový manažér StVS Juraj Čičmanec.



Dodal, že aglomerácia Kokava nad Rimavicou má vydané právoplatné stavebné povolenie. V rámci projektu dobudujú 10,84 kilometra kanalizačného potrubia s možnosťou pripojenia ďalších viac ako 570 domácností. Bude to takisto kompletná rekonštrukcia a modernizácia existujúcej čistiarne odpadových vôd.



Predpokladaná hodnota tejto stavby je podľa Čičmanca približne desať miliónov eur. Čo sa týka žiadosti o nenávratný finančný príspevok, momentálne je StVS vo fáze odborného hodnotenia projektu. "Pre veľký rozsah a finančnú náročnosť stavby bude uskutočnenie projektu vo veľkej miere závisieť od toho, či nám našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok schvália," objasnil. V prípade úspešného získania zdrojov z fondov Európskej únie sa začne proces verejného obstarávania. Bude to na externého zhotoviteľa stavby a stavebný dozor. "Po vysúťažení externých dodávateľov prác a služieb bude nasledovať kontrola verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie," spresnil Čičmanec.



Starosta obce Ján Chromek TASR povedal, že v súčasnosti má kanalizáciu asi 50 percent Kokavy nad Rimavicou a ďalšie časti treba dopracovať. "Keďže žiadateľom nenávratného finančného príspevku bola vodárenská spoločnosť, samospráva sa tohto projektu dotýka iba okrajovo," poznamenal.