Štyri ohniská hepatitídy A evidujú v okresoch Prievidza a Partizánske

Bojnice 22. apríla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach v súčasnosti eviduje štyri aktívne ohniská vírusovej hepatitídy typu A (VHA) v okresoch Prievidza a Partizánske. Uplynulý týždeň mu nahlásili i ďalšie nové prípady ochorenia. RÚVZ o tom v utorok informoval na svojom webe.



V 16. kalendárnom týždni nahlásili na RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach 18 nových prípadov ochorenia na VHA. „Zaznamenali sme nové ohnisko ochorení na VHA s epidemickým výskytom v zariadení v Nitrianskom Pravne, kde ochorelo 14 osôb. V šetrení sa pokračuje,“ uviedol RÚVZ.



Priblížil, že hygienici ďalej evidujú 13 ochorení v okrese Prievidza bez súvislosti s epidemickým výskytom v meste Prievidza a šesť ochorení v okrese Partizánske.



Zo štyroch aktívnych ohnísk ochorenia sa jedno nachádza v meste Prievidza s dvoma lokalitami, jedno v obci Nitrianske Pravno v okrese Prievidza a dve v okrese Partizánske. Uzatvorené je ohnisko v obci Diviacka Nová Ves (okres Prievidza), kde hygienici nezaznamenali ďalšie ochorenie.



Prvý prípad žltačky typu A zaznamenali hygienici u drogovo závislého človeka, ktorý prišiel do Prievidze z Bratislavy ešte vlani v októbri. „Od októbra 2024 k 7. aprílu tohto roka kumulatívne evidujeme 111 ochorení na VHA v súvislosti s epidemickým výskytom v meste Prievidza,“ zhrnul.



VHA, označovaná aj ako choroba špinavých rúk, je prenosné ochorenie, ktorého pôvodcom je vírus hepatitídy A. Zdrojom nákazy je infikovaný človek v infekčnom štádiu ochorenia, kontaminovaná voda a potraviny. Najčastejšie sa prenáša priamym kontaktom - špinavými rukami, pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, tesným kontaktom alebo nepriamo - prostredníctvom kontaminovanej vody či potravín. Vírus je značne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia.



Preventívne opatrenia v súvislosti s VHA pozostávajú v dodržiavaní hygienických opatrení. Významnú úlohu zohráva hygiena rúk, a to dôsledné umývanie rúk po použití toalety, pred jedlom, po príchode domov. Na prevenciu hepatitídy A je k dispozícii aj bezpečná a účinná vakcína. Očkovanie odborníci odporúčajú osobám, ktoré pracujú v potravinárstve, osobám pred plánovanou cestou do krajín s nízkou hygienickou úrovňou a vysokou cirkuláciou vírusu v populácii, deťom vo veku dvoch rokov žijúcich v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom a podobne.