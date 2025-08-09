Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štyria spolujazdci skončili po nehode pri Hrochoti v nemocnici

Na snímke sanitné vozidlo. Foto: TASR - Róbert Fritz

Za volantom havarovaného auta sedel 24-ročný človek bez vodičského oprávnenia.

Autor TASR
Banská Bystrica 9. augusta (TASR) - Štyria spolujazdci skončili po dopravnej nehode pri Hrochoti v Banskobystrickom okrese so zraneniami v nemocnici. Za volantom havarovaného auta sedel 24-ročný človek bez vodičského oprávnenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Dodala, že nehoda sa stala v noci z piatka (8. 8) na sobotu. Na mieste sa vodič auta podrobil dychovej skúške. Výsledok v prepočte predstavoval približne 0,2 promile alkoholu v dychu. „Podľa doteraz zistených informácií pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a stavu a povahe vozovky a zišiel s vozidlom mimo cesty,“ objasnila hovorkyňa.
