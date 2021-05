Bratislava 25. mája (TASR) - V Bratislavskom kraji je pre asistované sčítanie zriadených 120 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 207 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 288 mobilných asistentov. Napriek tomu asistované sčítanie napreduje v Bratislavskom kraji veľmi pomaly. Upozornila na to Jasmína Stauder, hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Kraj evidoval celkovo ku koncu marca 87,6 percenta online sčítaných. Počas troch týždňov asistovaného sčítania tento podiel vzrástol na 88,5 percenta. V Bratislavskom kraji sa zatiaľ asistovane sčítalo 6733 obyvateľov. "Mesto Bratislava eviduje 87,2 percenta sčítaných obyvateľov, čo predstavuje 434.763 ľudí. V sčítaní vedie mestská časť Čunovo. V Čunove je sčítaných 99,5 percenta obyvateľov," spresnila Stauder.



Dodala, že v Bratislave je ďalších päť mestských častí, kde je sčítaných viac ako 90 percent obyvateľov. Sú to mestské časti Jarovce (97 percent), Vajnory (takmer 95 percent), Rusovce (92 percent), Devínska Nová Ves (90,2 percenta) a Záhorská Bystrica (90 percent). K 90 percentám sa blížia aj mestské časti Rača, Devín, Lamač, Dúbravka, Petržalka a Vrakuňa. Nad 85 percent sú sčítané mestské časti Karlova Ves, Podunajské Biskupice a Ružinov.



V treťom týždni asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 5.023.877 obyvateľov, čo predstavuje takmer 90 percent. Spolu sa od začiatku projektu asistovane sčítalo 179.870 ľudí - takmer 3,2 percenta obyvateľov SR. Asistované sčítanie potrvá do 13. júna.