Košický kraj je v rámci SR zatiaľ druhý najlepší v asistovanom sčítaní

Košice 20. mája (TASR) – Košický kraj je druhý najlepší v počte asistovane sčítaných v SR. Ako TASR informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder, asistovane sa tam sčítalo už 25 834 ľudí, čo predstavuje 3,2 percenta obyvateľov kraja. Stále však evidujú obce, kde podiel sčítaných nedosiahol ešte ani polovicu.



Ku koncu marca bolo v Košickom kraji online sčítaných 78,7 percenta obyvateľov. K pondelku, respektíve po dvoch týždňoch asistovaného sčítania, sa ich počet zvýšil takmer na 82 percent.



Z miest nad 10 000 obyvateľov najlepšie napreduje košická mestská časť Sídlisko KVP s 89,9 percenta sčítaných. Na druhej strane je to mesto Trebišov so 75,8 percenta, kde je nárast podielu sčítaných počas asistovaného sčítania osem percent.



Asistované sčítanie najlepšie pokračuje práve v tých krajoch, kde predpokladali jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov.



„Hoci asistované sčítanie napreduje v kraji dobre, stále tu evidujeme obce, ktoré majú podiel sčítaných obyvateľov pod 50 percent,“ spresnila Stauder s tým, že ide o menšie obce.



Podľa generálnej riaditeľky sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu (ŠÚ) SR Ľudmily Ivančíkovej je potrebné motivovať aj obyvateľov, ktorí sa nesčítali. „Treba si uvedomiť, že práve od počtu obyvateľov zo sčítania sa budú odvíjať financie pre samosprávu, preto apelujeme na primátorov a starostov, aby asistované sčítanie nepodcenili,“ dodala.



V Košickom kraji je zriadených 484 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 570 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 750 mobilných asistentov.



Asistované sčítanie sa začalo 3. mája, trvať bude do 13. júna. Je určené pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania. V rámci elektronického zberu dát, ktorý sa konal od 15. februára do 31. marca, sa sčítalo 4.844.007 ľudí, teda 86 percent obyvateľov Slovenska. Sčítaniu obyvateľov predchádzalo sčítanie domov a bytov, ktoré sa konalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.