Do práce či školy do Košického kraja prichádza takmer 25.200 ľudí

Košice 9. decembra (TASR) - Za prácou či do školy do Košického kraja denne prichádza 25.182 ľudí. Vyplýva to z minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB). TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR s tým, že ide o druhý najvyšší počet dochádzajúcich po Bratislavskom kraji.



Hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder spresnila, že index dochádzky je pomerne vyrovnaný, keďže za prácou či do školy dochádza z Košického do iného kraja 20.328 ľudí.



"Oproti Košickému kraju je Trenčiansky kraj, ktorý je na druhom mieste z opačného spektra. Po Prešovskom kraji má najnižší počet dochádzajúcich. Do kraja dochádza za prácou alebo do školy 12.459 ľudí a kraj za prácou a vzdelaním opúšťa 28.328 jeho obyvateľov," uviedla.