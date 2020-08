Tri obce v Trnavskom kraji už sčítali všetky domy a byty

Trnava 7. augusta (TASR) – Trnavský kraj patrí medzi tri regióny na Slovensku, kde sa nateraz najrýchlejšie uskutočňuje sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB). Kým ku koncu júla bolo v SR podľa informácií hovorkyne pre SODB Jasmíny Stauder sčítaných 20,6 % bytov, v Trnavskom kraji je to 28 %, pričom tri obce sčítali už 100 % objektov. Ide o obce Chtelnica v okrese Piešťany, Šalgočka v okrese Galanta a Horné Otrokovce v okrese Hlohovec.



V kraji sa do sčítania zapojilo celkovo 251 samospráv, 43 obcí so sčítaním ešte nezačalo. "Obce, ktoré ešte nezačali pracovať v systéme, uvádzajú pracovnú vyťaženosť inými úlohami, obdobie dovoleniek, chystajú si podklady na editáciu, oslovenie správcov bytových domov," konštatovala riaditeľka pracoviska Štatistického úradu SR v Trnave Jela Gažová.



V rámci miest s počtom nad 10.000 obyvateľov má najviac, až 72,95 % sčítaných objektov okresné mesto Senica. Podľa vyjadrenia vedúcej oddelenia organizačného a vnútornej správy na mestskom úrade Ľubice Lesayovej na sčítanie vyškolili štyroch zamestnancov. "Postupne podľa ulíc nahrávame informácie do systému, pričom niektoré informácie získané z kolaudačných rozhodnutí či iných podkladov dostupných v meste pôjdeme overiť aj do terénu. Aj vďaka tomuto sčítaniu dokážeme zistiť, ako sa zmenil vzhľad objektov a ich vybavenosť za posledných desať rokov," informovala.



Prvá fáza SODB 2021, realizovaná v spolupráci so samosprávami, sa zameriava na sčítanie domov a bytov. Mestá a obce počas takmer deviatich mesiacov prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. februára 2021. Po tomto termíne nastúpi od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 druhá fáza - sčítanie obyvateľov.