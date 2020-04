Subjekty v Trenčianskom kraji zrejme prídu o dotácie a granty

Trenčín 27. apríla (TASR) – Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška je oprávnený zastaviť poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK. Vyplýva to zo zmeny všeobecne záväzného nariadenia TSK o poskytovaní dotácií, ktorú v pondelok schválili poslanci Zastupiteľstva TSK.



Ako informovala vedúca finančného odboru Úradu TSK Renáta Ozimová, zmena všeobecne záväzného nariadenia je reakciou TSK na aktuálnu situáciu ovplyvnenú pandémiou nového koronavírusu a avizovaným výpadkom dane z príjmu fyzických osôb.



„Predseda TSK je oprávnený oznámiť neposkytovanie dotácií pre príslušný kalendárny rok bez vzniku nároku na poskytnutie dotácie a bez nároku jednotlivých žiadateľov na refundáciu dovtedy vzniknutých nákladov. Zmluva so žiadateľom uzavretá pred oznámením neposkytovania dotácií pre príslušný kalendárny rok zostáva v platnosti, pokiaľ nebude so žiadateľom dohodnuté inak,” doplnila Ozimová.



Zastupiteľstvo TSK prijalo v pondelok aj zmenu ďalších troch všeobecne záväzných nariadení týkajúcich sa grantového program TSK. Predseda TSK je podľa nich oprávnený oznámiť zrušenie procesu participatívneho a komunitného rozpočtu a poskytovanie grantov na podporu environmentálnych projektov. Rovnako môže predseda TSK zastaviť poskytnutie účelových finančných prostriedkov na zážitkové vzdelávanie a kultúru.



Všetky štyri všeobecne záväzné nariadenia schválili poslanci takmer jednomyseľne na pondelkovom zasadnutí, ktoré sa prvýkrát v histórii samosprávnych krajov konalo formou videokonferencie. Všeobecne záväzné nariadenia nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia na úradnej tabuli kraja.



TSK mal v rozpočte na tento rok schválených 700.000 eur na granty a dotácie. Na dotácie bolo určených 300.000 eur, na participatívny a komunitný rozpočet 200.000 eur a na program Zelené oči a zážitkové vzdelávanie študentov po 100.000 eur.