V Budapešti sa konal workshop, boli na ňom aj subjekty zo Slovenska

Banská Bystrica 2. novembra (TASR) - Výmena skúseností medzi lokalitami krajín V4, ktoré zastrešujú značku Európske dedičstvo, bola cieľom workshopu minulý týždeň v Budapešti. Zo Slovenska tam boli subjekty, ktoré sa starajú o 12 kostolov v regióne Gemer a Malohont.



"Našou motiváciou o uchádzanie sa o značku Európske dedičstvo bol fakt, že tento región bol v minulosti takzvaným železným srdcom Uhorska a vďaka baníctvu tu dochádzalo k bohatým výmenám skúseností, k obchodným vzťahom a výmene kultúry s ostatnými krajinami Európy," uviedla pre TASR Janka Pálková z Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.



"Druhou motiváciou je aktuálny stav týchto kedysi veľmi bohatých a kultúrnych regiónov. Skutočnosť je taká, že tieto regióny sú klasifikované ako najmenej rozvinuté regióny kraja a aj Slovenska. My v tomto kúte nášho kraja ale vidíme obrovskú príležitosť pre rozvoj cestovného ruchu, pretože sú tam stále stopy minulej slávy regiónu, či už v podobe technických pamiatok, alebo práve v kostoloch, ktoré skrývajú v niektorých prípadoch až 700-ročné fresky," doplnila.



Značka Európske dedičstvo je vec prestíže, na plánované aktivity je však potrebné hľadať finančné zdroje, preto sa Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja uchádzala o prostriedky z grantovej schémy Medzinárodného vyšehradského fondu. Projekt s názvom Fresky Gemera a Malohontu bol Medzinárodným vyšehradským fondom schválený v roku 2022. Od tej doby prebiehala digitalizácia kostolov a ich fresiek. Výstupom bude online prezentácia, ktorá spojí niekoľko typov dátových vstupov s cieľom atraktívne predstaviť kostoly verejnosti.



V tejto schéme je podmienkou mať v projekte partnerov z minimálne dvoch ďalších krajín V4. Rozvojová agentúra BBSK preto oslovila Muzeum umění v Olomouci a komplex Synagógy na Dohány ulici v Budapešti. Obe lokality sú držiteľom značky Európske dedičstvo už niekoľko rokov.



"Je to pre nás veľká príležitosť, ale aj záväzok nestáť na mieste, ale napredovať. Tento workshop nám umožnil stretnúť sa s ďalšími držiteľmi značky a vymeniť si skúsenosti, ale najmä vzájomne sa inšpirovať," uviedla Janka Miháliková, farárka evanjelickej cirkvi augsburského vyznania z Rimavského Brezova a predstaviteľka subjektu, ktorý podal v minulosti nominačný projekt o značku Európske dedičstvo.



V Európe sa v súčasnosti nachádza 60 lokalít so značkou Európske dedičstvo. Táto značka sa udeľuje od roku 2011 lokalitám, udalostiam i nehmotnému dedičstvu, ktoré nejakým spôsobom buď reflektujú spoločné hodnoty Európskej únie, alebo zohrali úlohu pri formovaní Európy do súčasnej podoby.