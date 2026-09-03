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Súboj o kreslo primátora Žarnovice zvedú dvaja kandidáti
O poslanecký mandát má záujem celkovo 33 zaregistrovaných kandidátov, z toho 16 nezávislých a 17 kandidátov politických strán a hnutí.
Autor TASR
Žarnovica 3. septembra (TASR) - Súboj o kreslo primátora Žarnovice zvedú v októbrových voľbách dvaja kandidáti. Súčasná primátorka, 57-ročná Alena Kazimírová (nezávislá), a 29-ročný podnikateľ Radim Vojtko (nezávislý). Zoznam zaregistrovaných kandidátov po zasadnutí mestskej volebnej komisie zverejnilo mesto vo štvrtok na svojej oficiálnej internetovej stránke.
O poslanecký mandát má záujem celkovo 33 zaregistrovaných kandidátov, z toho 16 nezávislých a 17 kandidátov politických strán a hnutí. Najmladší má 27 rokov, najstarší 73 rokov. Medzi uchádzačmi je desať žien a 23 mužov.
V prvom volebnom obvode si budú obyvatelia voliť troch poslancov zo zaregistrovaných ôsmich kandidátov. V druhom volebnom obvode, kde sa volia štyria poslanci, kandiduje 11 uchádzačov. V treťom volebnom obvode kandiduje 14 uchádzačov, voliť tu budú šiestich poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O poslanecký mandát má záujem celkovo 33 zaregistrovaných kandidátov, z toho 16 nezávislých a 17 kandidátov politických strán a hnutí. Najmladší má 27 rokov, najstarší 73 rokov. Medzi uchádzačmi je desať žien a 23 mužov.
V prvom volebnom obvode si budú obyvatelia voliť troch poslancov zo zaregistrovaných ôsmich kandidátov. V druhom volebnom obvode, kde sa volia štyria poslanci, kandiduje 11 uchádzačov. V treťom volebnom obvode kandiduje 14 uchádzačov, voliť tu budú šiestich poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.