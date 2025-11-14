< sekcia Regióny
Súbor Kopaničiar si pripomenie 70. výročie založenia pásmom Kade-tade
Autor TASR
Myjava 14. novembra (TASR) - Folklórny súbor (FS) Kopaničiar si pripomenie 70. výročie svojho založenia. Pripravil pre verejnosť program, ktorý uvedie dvakrát, pásmo s názvom Kade-tade. Konať sa bude v piatok v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave o 19.00 h a 15. novembra o 17.00 h. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Súbor Kopaničiar, ktorý je známy dlhoročnou tradíciou šírenia a uchovávania folklórnych zvykov a tradícií myjavského regiónu, bol založený v roku 1955. „V júli vyhlásili na Myjave konkurz do cimbalovej ľudovej hudby. Na konkurze sa zišlo asi 40 muzikantov, no na post primáša bol oslovený Jožka Kubík z Hrubej Vrbky, jeden z najváženejších primášov Horňácka. Pod jeho vedením sa už v tom istom mesiaci uskutočnilo aj prvé vystúpenie ľudovej hudby,“ uvádza súbor na svojom webe.
Prvý úspech zaznamenal v roku 1956, keď obsadil štvrté miesto v celoštátnej súťaži ľudovej umeleckej tvorivosti. „Od tej doby sa pravidelne zúčastňuje na slávnostiach na Slovensku, ako festivaly vo Východnej, Detve či na domácom festivale na Myjave, ale i v zahraničí. Počas svojej dlhoročnej existencie súbor navštívil množstvo krajín sveta od Číny až po Kanadu,“ doplnil.
Počas svojho pôsobenia získal rôzne ocenenia, čestné uznania a stal sa laureátom mnohých celoslovenských i zahraničných súťaží. Patrí sem napríklad absolútne víťazstvo World Folk 2011 udelené Svetovou asociáciou folklórnych festivalov a množstvo ďalších.
Od založenia súboru sa v ňom vystriedalo viac ako 500 tanečníkov a takmer 130 muzikantov. „Budúcnosť myjavského folklóru nám dozrieva v detskom folklórnom súbore Kopaničiarik a bývalí dlhoroční členovia naďalej žijú myjavskými tradíciami vo folklórnom seniorklube Kopa,“ uviedol.
Okrem Kopaničiara si 75. výročie pripomenie aj najstarší folklórny kolektív Kýčer z Turej Lúky. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 29. novembra o 18.00 h v hlavnej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave galaprogram s názvom Rok na kopaniciach. Súčasťou bude od 17.00 h aj výstava drevorezieb Martina Babinca.
