Súbor Podpoľanec z Detvy má podľa jeho riaditeľa stabilizované zložky

Detva 4. februára (TASR) – Folklórny súbor Podpoľanec z Detvy nemal počas pandémie nového koronavírusu tri výberové konkurzy, v súčasnosti sú však jeho zložky stabilizované. TASR to povedal jeho riaditeľ Jaroslav Černák s tým, že sa to týka tanečnej, speváckej i hudobnej zložky.



Pripomenul, že v zložení súboru bolo cítiť, že pandémia zamedzila príchod nových členov. Podľa neho v tom čase udržala Podpoľanec v činnosti príprava na oslavu jeho 45. výročia. "Počas nej sme sa rozlúčili s členmi, ktorí v súbore dlhé roky účinkovali," konštatoval a spresnil, že pri výročiach súbor prechádza generačnou výmenou. "V roku 2022 do nášho kolektívu prišli mladí z celého okolia, nie iba z Detvy. Zabezpečilo to plynulý chod a plynulý prechod od starej generácie k novej," zdôraznil. Ako podotkol, mládež pod Poľanou má stále záujem o folklór a chcú vytvárať hodnoty. "Podpoľanec má tým pádom v súčasnosti dobrú štruktúru," zhrnul.



Černák spomenul, že v novom roku vstúpili folkloristi do sezóny, ktorú by už nemala narušiť pandémia nového koronavírusu. "Na rok 2023 tak máme potvrdený medzinárodný festival v Čechách. Na prelome augusta a septembra zas cestujeme na Cyprus, do Nikózie," informoval s tým, že zároveň sa budú pripravovať aj na letné slovenské folklórne festivaly.



Poznamenal tiež, že v súbore funguje generácia od 14 do 30 rokov. "Niektorí vydržia dlhšie, iní kratšie, koniec prichádza napríklad po odchode na vysokú školu alebo do práce. Ostávajú však u nás aj po ukončení školy, keď im práca dovolí venovať sa činnosti v súbore," uzavrel.



Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Podpoľanec má 60 členov, tvoria ho spevácka, hudobná a tanečná zložka.