Súboru Podpoľanec z Detvy podľa jeho riaditeľa chýba príchod mládeže

Na archívnej snímke z 10. júla 2010 program folklórneho súboru Podpoľanec. Foto: TASR - Michal Svítok

Detva 2. marca (TASR) – V zložení Folklórneho súboru Podpoľanec z Detvy cítiť, že tri výberové konkurzy pre nových členov počas pandémie nového koronavírusu neboli. V rozhovore pre TASR to povedal jeho riaditeľ Jaroslav Černák s tým, že súboru v súčasnosti príchod mladých ľudí chýba.“ podotkol s tým, že mládež, ktorá chcela tancovať, nemala šancu ani začať. „“ zdôraznil a spomenul, že v Podpoľanci tak ostali ľudia, ktorí už vedia tancovať. „,“ poznamenal. „“ zhrnul.Podľa neho počas pandémie nového koronavírusu udržali Podpoľanec v činnosti dve udalosti. Boli to účasť v televíznom folklórnom programe a príprava na oslavy jeho 45. výročia. „“ konštatoval a spresnil, že pri výročiach súbor prechádza generačnou výmenou. „“ informoval.Pripomenul tiež, že v súbore funguje generácia od 14 do 30 rokov. „“ uviedol Černák.Ako dodal, s príchodom jari chcú folkloristi začať trénovať dvakrát až trikrát do týždňa a pripravovať sa tak na letné slovenské folklórne festivaly. „“ ukončil riaditeľ.Vznik Podpoľanca sa spája s rokom 1975, zrodil sa pri Strednom odborom učilišti strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na učilišti. Podpoľanec má 60 členov, tvoria ho spevácka, hudobná a tanečná zložka.