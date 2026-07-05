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Šubová: Na odstúpenie z boja o post primátorky Bratislavy nedozrel čas
Uviedla to pre TASR v reakcii na výzvu ďalšieho kandidáta na šéfa Bratislavy Martina Winklera (strana Dunaj) na spájanie síl.
Autor TASR
Bratislava 5. júla (TASR) - Na odstúpenie z boja o post primátorky Bratislavy v jesenných voľbách nedozrel podľa kandidátky, predsedníčky Pirátskej strany, Zuzany Šubovej ešte čas. Uviedla to pre TASR v reakcii na výzvu ďalšieho kandidáta na šéfa Bratislavy Martina Winklera (strana Dunaj) na spájanie síl. Súhlasí s ním však v tom, že proti dvojici „Vallo - Ráž“ bude treba postaviť jedného silného kandidáta.
„Myslím, že v septembri už bude jasno, kto reálne má najväčšiu šancu uspieť proti tejto spriaznenej dvojici, pretože ani jedného z nich nepovažujem za dobrého kandidáta na primátora,“ skonštatovala Šubová.
S Winklerom podľa vlastných slov komunikuje. Verí, že sa k tejto komunikácii pridá aj ďalšia kandidátka na primátorku Bratislavy, dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá).
Winkler tento týždeň vyzval niektorých ďalších kandidátov na spájanie síl. Vytvoriť by chcel silnú alternatívu súčasnému vedeniu hlavného mesta. Výzvu adresoval okrem Šubovej aj Čahojovej a nezávislému kandidátovi Ľubomírovi Gecimu. Zároveň nepredpokladá, že by sa chcel spájať aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru ako nezávislý ohlásil len nedávno.
Čahojová na margo výzvy uviedla, že vždy bola a je otvorená prípadnej spolupráci ako programovej, tak aj personálnej. Geci sa nechal počuť, že spolupráca medzi kandidátmi mu nie je cudzia a takúto možnosť nevylučuje. Zároveň však poznamenal, že aktuálne takúto spoluprácu ako reálnu nevidí. Situáciu však bude bude sledovať.
Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý kandiduje tretíkrát, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí), predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová i šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nezávislý).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Myslím, že v septembri už bude jasno, kto reálne má najväčšiu šancu uspieť proti tejto spriaznenej dvojici, pretože ani jedného z nich nepovažujem za dobrého kandidáta na primátora,“ skonštatovala Šubová.
S Winklerom podľa vlastných slov komunikuje. Verí, že sa k tejto komunikácii pridá aj ďalšia kandidátka na primátorku Bratislavy, dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá).
Winkler tento týždeň vyzval niektorých ďalších kandidátov na spájanie síl. Vytvoriť by chcel silnú alternatívu súčasnému vedeniu hlavného mesta. Výzvu adresoval okrem Šubovej aj Čahojovej a nezávislému kandidátovi Ľubomírovi Gecimu. Zároveň nepredpokladá, že by sa chcel spájať aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý svoju kandidatúru ako nezávislý ohlásil len nedávno.
Čahojová na margo výzvy uviedla, že vždy bola a je otvorená prípadnej spolupráci ako programovej, tak aj personálnej. Geci sa nechal počuť, že spolupráca medzi kandidátmi mu nie je cudzia a takúto možnosť nevylučuje. Zároveň však poznamenal, že aktuálne takúto spoluprácu ako reálnu nevidí. Situáciu však bude bude sledovať.
Kandidatúru na post primátora Bratislavy ohlásili už súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati), ktorý kandiduje tretíkrát, starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá), bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí), predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová i šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nezávislý).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.