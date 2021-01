Cesty v rámci celého Prešovského kraja sú zjazdné

Prešov 13. januára (TASR) – Cesty v rámci celého Prešovského samosprávneho kraja sú aktuálne zjazdné. Najhoršia situácia je vo Vysokých Tatrách, kde je na cestách niekoľko centimetrov snehu. Pre TASR to uviedli z dispečingu Správy a údržby ciest (SÚC) PSK.



Ako ďalej opísali, cesty prvej triedy sú zjazdné, vozovka je mokrá, miestami je na nej kašovitý sneh do troch centimetrov. Cesty druhej a tretej triedy sú takisto zjazdné, často s kašovitým snehom, miestami s čerstvým do troch centimetrov. Na horských priechodoch je vozovka väčšinou mokrá bez snehu, no na niektorých úsekoch sa nachádza kašovitý a utláčaný sneh. Vo Vysokých Tatrách je jeho hrúbka od štyroch až do piatich centimetrov, ostatné horské priechody s hrúbkou jeden až tri centimetre.



Z dispečingu SÚC PSK priblížili, že za posledných 24 hodín bolo nasadených 110 vozidiel. Spotrebovalo sa 648 ton inertného materiálu a čo sa týka chemického posypu, použilo sa dokopy 668 ton soli.



Ľudmila Čarná z úseku riaditeľa, oddelenia právneho, kontroly a komunikácie SÚC PSK podotkla, že v zimnom období 2019/2020 sa na začiatku zimy vyskytovali snehové zrážky a mínusové teploty, ktoré boli prevažne v horských oblastiach. V porovnaní s aktuálnym zimným obdobím 2020/2021 je situácia na cestách priaznivejšia a menej náročná na údržbu. Náročnejšie zásahy sú prevažne na horských priechodoch vo vyšších polohách