< sekcia Regióny
V Trnavskom kraji vyhlásili obstarávania na opravu ďalších ciest
Plánovaná je aj rekonštrukcia cesty tretej triedy v úseku Dolný Štál - Okoč v dĺžke 1,4 kilometra s predpokladanou hodnotou viac ako 406-tisíc eur bez DPH (cesta III/1428).
Autor TASR
Trnava 28. mája (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyhlásila verejné obstarávania na tri plánované rekonštrukcie ciest, do ktorých sa môžu hlásiť záujemcovia o realizáciu stavebných prác. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Ide o prieťah obcou Cerová v dĺžke 1,3 kilometra s predpokladanou hodnotou takmer pol milióna eur bez DPH (cesta II/501). Tiež o rekonštrukciu cesty v úseku Doľany - Dolné Orešany v dĺžke pol kilometra, pričom ide o spojenie dvoch v minulosti zrekonštruovaných úsekov s predpokladanou hodnotou viac ako 186.000 eur bez DPH (cesta II/502).
Plánovaná je aj rekonštrukcia cesty tretej triedy v úseku Dolný Štál - Okoč v dĺžke 1,4 kilometra s predpokladanou hodnotou viac ako 406-tisíc eur bez DPH (cesta III/1428). „Lehota na predkladanie ponúk pri rekonštrukciách ciest druhej triedy je do 22. júna 2026, pri rekonštrukcii cesty tretej triedy do 24. júna 2026,“ dodala krajská samospráva.
Ide o prieťah obcou Cerová v dĺžke 1,3 kilometra s predpokladanou hodnotou takmer pol milióna eur bez DPH (cesta II/501). Tiež o rekonštrukciu cesty v úseku Doľany - Dolné Orešany v dĺžke pol kilometra, pričom ide o spojenie dvoch v minulosti zrekonštruovaných úsekov s predpokladanou hodnotou viac ako 186.000 eur bez DPH (cesta II/502).
Plánovaná je aj rekonštrukcia cesty tretej triedy v úseku Dolný Štál - Okoč v dĺžke 1,4 kilometra s predpokladanou hodnotou viac ako 406-tisíc eur bez DPH (cesta III/1428). „Lehota na predkladanie ponúk pri rekonštrukciách ciest druhej triedy je do 22. júna 2026, pri rekonštrukcii cesty tretej triedy do 24. júna 2026,“ dodala krajská samospráva.