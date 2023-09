Festival súčasnej literatúry LiKE je venovaný židovskej kultúre

Košice 22. septembra (TASR) - Diskusie, autorské čítania, ale aj program pre deti a hudobné koncerty ponúka Festival súčasnej literatúry LiKE, ktorý sa v piatok a sobotu (23. 9.) koná v Košiciach. Ôsmy ročník podujatia je venovaný primárne židovskej literatúre, kultúre a umeniu.



"Okrem témy židovskej kultúry predstaví festival LiKE 2023 aj aktuálne literárne novinky, ako zbierku poviedok Mastný muž, preklad knihy Stretnutie s horami posledného žijúceho beatnika Garyho Snydera či reportáž Olesie Jaremčuk Naši iní o ukrajinskej rozmanitosti," informovali organizátori. Festival sa koná v priestoroch Tabačky Kulturfabrik a kníkupectva Artforum.



V rámci diskusie venujúcej sa židovskej literatúre a autorstvu vystúpi Margot Vanderstraeten, belgická autorka knihy Mazl tov, zo Slovenska bude Peter Salner diskutovať o svojej knihe Môj židovský humor a v ponuke je aj diskusia o grafickom románe Dozvedela som sa, že žiješ, skutočnom vojnovom príbehu z Košíc.



V hudobnom programe je koncert Thesaurus of Jewish Music v priestoroch Synagógy na Zvonárskej ulici či projekt zoskupenia Solamente Naturali s rekonštrukciou starých a málo uvádzaných skladieb.