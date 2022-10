Súčasný balet Proces bude prvou premiérou Štátneho divadla Košice

Košice 19. októbra (TASR) - Prvou premiérou novej divadelnej sezóny v Štátnom divadle Košice (ŠDKE) bude súčasný balet Proces, inšpirovaný románom Franza Kafku a jeho osobným životom. Premiéra je naplánovaná na piatok (21. 10.) o 19.00 v Historickej budove ŠDKE. TASR o tom z divadla informoval Svjatoslav Dohovič.



Súčasný balet v dvoch dejstvách spolu s baletným súborom pripravuje český tanečník a choreograf Jiří Bubeníček na scéne svojho brata Otta Bubeníčka a s kostýmovou výpravou jeho manželky Nadine Cojacaru.



Balet sprevádza hudba viacerých súčasných svetových skladateľov, ale aj židovské ľudové piesne v hudobnej úprave Bubeníčka a Koena Kesselsa, ktorý pri svetovej premiére vo švédskom Štokholme v roku 2019 dirigoval The Royal Swedish Orchestra. "Diváci v novom balete uvidia a hlavne budú prvýkrát v Košiciach počuť aj 'zbor krikľúnov', ktorý prvýkrát prinesie do košického divadla jedinečný spevácky štýl známy v škandinávskych štátoch," uviedlo divadlo.







Kafkov román Proces zachytáva príbeh bankára a slobodného muža Jozefa K., ktorý sa z neznámych príčin ocitá vo väzbe. Stretáva sa s mnohými ľuďmi a snaží sa nájsť odpovede na svoj súdny proces. Bubeníček hovorí, že na pódium nechcel preniesť len Kafkove myšlienky. "Kafkove posolstvá sú aj v našej súčasnej spoločnosti stále veľmi prítomné," povedal s tým, že zámerom tvorcov bolo urobiť Proces rovnako nerealistický, ako je v Kafkovom diele. "Tak, aby ako je to len možné, bol plný zvrátených fantázií. S efektnou scénou a kostýmami. Táto inscenácia bola, podobne ako román, vytvorená v labyrintovom štýle, plnom fyzickej a psychickej brutality a emocionálnej hĺbky," dodal.



V titulnej postave Jozefa K. a Franza Kafku sa predstaví sólista Gennaro Sorbino. V ďalších postavách účinkujú Shoko Yamada, Klaudia Skopintsev, Su Tanaka a baletný zbor.