Súčasný názov Bazovej ulice v Trnave sa zmení na Ulicu Jána Korca

Trnava 10. decembra (TASR) - Bazová ulica v mestskej časti Trnava - východ dostane nový názov. Po novom sa bude volať Ulica Jána Korca ako pamiatka na jedného zo zakladateľov spoločnosti Vuje. Na utorkovom zasadnutí schválili zmenu príslušného všeobecne záväzného nariadenia trnavskí mestskí poslanci.



"Ide o iniciatívu spoločnosti Vuje, ktorá má na Bazovej ulici v Trnave vybudované objekty a vlastní pozemky, na ktorých má zámer vybudovať nové sídlo spoločnosti," uvádza sa v dôvodovej správe schváleného návrhu. Písomný súhlas so zmenou názvu ulice vyjadrila aj najbližšia rodina Jána Korca.



Mestskí poslanci schválili aj určenie názvu novej ulice v obytnej zóne lokality Prúdy. Nová ulica ponesie pomenovanie Medová ulica aj vzhľadom na to, že susediaca ulica nesie názov Včelárska ulica. Ulice majú byť v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia označené do konca apríla 2025.