Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. jún 2026Meniny má Žaneta
< sekcia Regióny

Súčasný primátor Detvy Branislav Baran bude na jeseň obhajovať post

.
Na snímke primátor mesta Detva Branislav Baran. Foto: TASR - Ján Krošlák

Do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát.

Autor TASR
Detva 1. júna (TASR) - Súčasný primátor mesta Detva Branislav Baran bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. O priazeň voličov sa tak bude uchádzať po druhý raz. TASR o tom informoval s tým, že do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát a chce nadviazať na už dosiahnuté ciele v rámci rozvoja mesta.

Uvedomuje si aj to, že nie všetko sa podarilo hneď a všetko nie je v súčasnosti ukončené. Podľa neho však môžu byť ďalšie roky záväzkom na dokončenie projektov i na spustenie nových, ktoré posilnia mestské služby.

„Najväčšou investíciou za štyri roky bola komplexná obnova materskej školy na Námestí SNP. Zmodernizovali sme však aj ďalšie školy, v súčasnosti v tom naďalej pokračujeme,“ zdôraznil. Doplnil, že úspechmi sú aj rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna, multifunkčné ihrisko pri turistickej ubytovni na Stavanisku i obnova denného centra v historickej časti Detvy. Pripomenul aj obnovu budovy občianskej vybavenosti na Námestí mieru, detské ihrisko na Skliarove a zavedenie participatívneho rozpočtu pre občanov.

Významnými investíciami do cestovného ruchu boli podľa Barana prístrešok pre návštevníkov a cyklistov na Kalamárke nad Detvou, Podpoliansky remeselný dvor a otvorenie Turisticko-informačnej kancelárie vo Vagačovom dome.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?