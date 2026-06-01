Súčasný primátor Detvy Branislav Baran bude na jeseň obhajovať post
Do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát.
Autor TASR
Detva 1. júna (TASR) - Súčasný primátor mesta Detva Branislav Baran bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. O priazeň voličov sa tak bude uchádzať po druhý raz. TASR o tom informoval s tým, že do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát a chce nadviazať na už dosiahnuté ciele v rámci rozvoja mesta.
Uvedomuje si aj to, že nie všetko sa podarilo hneď a všetko nie je v súčasnosti ukončené. Podľa neho však môžu byť ďalšie roky záväzkom na dokončenie projektov i na spustenie nových, ktoré posilnia mestské služby.
„Najväčšou investíciou za štyri roky bola komplexná obnova materskej školy na Námestí SNP. Zmodernizovali sme však aj ďalšie školy, v súčasnosti v tom naďalej pokračujeme,“ zdôraznil. Doplnil, že úspechmi sú aj rekonštrukcia futbalového a atletického štadióna, multifunkčné ihrisko pri turistickej ubytovni na Stavanisku i obnova denného centra v historickej časti Detvy. Pripomenul aj obnovu budovy občianskej vybavenosti na Námestí mieru, detské ihrisko na Skliarove a zavedenie participatívneho rozpočtu pre občanov.
Významnými investíciami do cestovného ruchu boli podľa Barana prístrešok pre návštevníkov a cyklistov na Kalamárke nad Detvou, Podpoliansky remeselný dvor a otvorenie Turisticko-informačnej kancelárie vo Vagačovom dome.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa majú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
