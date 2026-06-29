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Súčasný primátor Galanty P. Kolek bude na jeseň obhajovať post
Hovoril o troch dôvodoch, ktoré ho vedú k opätovnej kandidatúre. Jedným z nich je podpora od obyvateľov mesta a kolegov, ďalším podpora rodiny a tretím snaha pokračovať v rozvoji mesta.
Autor TASR
Galanta 29. júna (TASR) - Post primátora Galanty bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Peter Kolek. Kandidovať bude ako nezávislý. Uchádzať sa bude aj o poslanecký mandát v Zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Kolek o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Sme odhodlaní a pripravení pokračovať ďalej, viesť a pomáhať nášmu mestu aj v ďalšom období. Preto sa v komunálnych voľbách budem s pokorou uchádzať o vašu opätovnú dôveru a budem kandidovať na primátora nášho mesta,“ zdôraznil Kolek.
Hovoril o troch dôvodoch, ktoré ho vedú k opätovnej kandidatúre. Jedným z nich je podpora od obyvateľov mesta a kolegov, ďalším podpora rodiny a tretím snaha pokračovať v rozvoji mesta.
V tejto súvislosti poukázal na zrealizovanú rekonštrukciu renesančného kaštieľa či rekonštrukciu amfiteátra. Informoval o obstaraní zhotoviteľa modernizácie autobusovej stanice a nového parkovacieho domu. Okrem iných projektov spomenul aj plánovanú komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Aj v nadchádzajúcich voľbách bude kandidovať bez politickej podpory. „Nič sa totiž nezmenilo na mojom presvedčení, že pri vedení mesta nie je dôležité hájiť záujmy politických strán, ale je dôležité hájiť záujmy občanov mesta,“ podotkol.
Kolek ďalej informoval, že v rámci volieb do Zastupiteľstva TTSK sa budú okrem neho uchádzať o post krajského poslanca aj primátor Serede Ondrej Kurbel, primátor Sládkovičova Gábor Krommer, starosta obce Gáň Juraj Dovina, starosta Tomášikova Zoltán Horváth a starosta Jelky Gabriel Kiš.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Sme odhodlaní a pripravení pokračovať ďalej, viesť a pomáhať nášmu mestu aj v ďalšom období. Preto sa v komunálnych voľbách budem s pokorou uchádzať o vašu opätovnú dôveru a budem kandidovať na primátora nášho mesta,“ zdôraznil Kolek.
Hovoril o troch dôvodoch, ktoré ho vedú k opätovnej kandidatúre. Jedným z nich je podpora od obyvateľov mesta a kolegov, ďalším podpora rodiny a tretím snaha pokračovať v rozvoji mesta.
V tejto súvislosti poukázal na zrealizovanú rekonštrukciu renesančného kaštieľa či rekonštrukciu amfiteátra. Informoval o obstaraní zhotoviteľa modernizácie autobusovej stanice a nového parkovacieho domu. Okrem iných projektov spomenul aj plánovanú komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia.
Aj v nadchádzajúcich voľbách bude kandidovať bez politickej podpory. „Nič sa totiž nezmenilo na mojom presvedčení, že pri vedení mesta nie je dôležité hájiť záujmy politických strán, ale je dôležité hájiť záujmy občanov mesta,“ podotkol.
Kolek ďalej informoval, že v rámci volieb do Zastupiteľstva TTSK sa budú okrem neho uchádzať o post krajského poslanca aj primátor Serede Ondrej Kurbel, primátor Sládkovičova Gábor Krommer, starosta obce Gáň Juraj Dovina, starosta Tomášikova Zoltán Horváth a starosta Jelky Gabriel Kiš.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.