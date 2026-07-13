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Súčasný primátor Šamorína Cs. Orosz bude na jeseň obhajovať post
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Šamorín 13. júla (TASR) - Post primátora mesta Šamorín v okrese Dunajská Streda bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Csaba Orosz. Kandidovať bude za stranu Maďarská aliancia. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti. Zároveň predstavil aj kandidátov na mestských poslancov.
„Cítim v sebe dostatok síl, odhodlania a počas uplynulých volebných období som získal dostatok skúseností na to, aby som bol prínosom pre ľudí, ktorí tu žijú,“ poznamenal. Avizoval, že svoje plány a ciele bude verejnosti predstavovať postupne.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Cítim v sebe dostatok síl, odhodlania a počas uplynulých volebných období som získal dostatok skúseností na to, aby som bol prínosom pre ľudí, ktorí tu žijú,“ poznamenal. Avizoval, že svoje plány a ciele bude verejnosti predstavovať postupne.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.