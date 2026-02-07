< sekcia Regióny
Súčasný primátor Senca P. Kvál bude na jeseň obhajovať post
Definitívne rozhodnutie zatiaľ neurobil ani primátor Pezinka Roman Mács.
Autor TASR
Bratislava 7. februára (TASR) - Zo súčasných primátorov okresných miest v Bratislavskom kraji potvrdil záujem obhájiť svoj post zatiaľ iba Pavol Kvál, ktorý stojí na čele samosprávy Senca. Pre TASR uviedol, že chce pokračovať v rozbehnutej práci. „Máme v Senci rozpracované projekty, ktoré chcem dokončiť,“ nezahmlieva svoju ambíciu znovuzískať mandát v jesenných komunálnych voľbách.
Primátor Malaciek Juraj Říha svoju prípadnú opätovnú kandidatúru ešte oficiálne nepotvrdil, ale ani nevylúčil. Pokiaľ by sa opäť uchádzal o dôveru voličov, cielil by už na štvrtý mandát v rade.
Definitívne rozhodnutie zatiaľ neurobil ani primátor Pezinka Roman Mács. „Táto práca veľa dáva a zároveň veľa berie. Energia a čas, ktorý dávate pre svoje mesto a komunitu, je často na úkor energie a času, ktoré si zaslúžia vaši najbližší,“ upozornil Mács, ktorý preto priznáva, že do rozhodnutia bude mať čo povedať aj rodina.
V najväčšom meste regiónu, krajskom a hlavnom meste SR Bratislave sú zatiaľ dvaja oficiálni kandidáti na post primátora - bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler a starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. Súčasný štatutár Bratislavy Matúš Vallo zatiaľ oficiálne nepovedal, či bude uchádzať o tretí mandát v rade. V súvislosti s voľbami sa spomína aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ten však k téme prípadnej kandidatúry doteraz žiadne rozhodnutie neurobil.
Primátor Malaciek Juraj Říha svoju prípadnú opätovnú kandidatúru ešte oficiálne nepotvrdil, ale ani nevylúčil. Pokiaľ by sa opäť uchádzal o dôveru voličov, cielil by už na štvrtý mandát v rade.
Definitívne rozhodnutie zatiaľ neurobil ani primátor Pezinka Roman Mács. „Táto práca veľa dáva a zároveň veľa berie. Energia a čas, ktorý dávate pre svoje mesto a komunitu, je často na úkor energie a času, ktoré si zaslúžia vaši najbližší,“ upozornil Mács, ktorý preto priznáva, že do rozhodnutia bude mať čo povedať aj rodina.
V najväčšom meste regiónu, krajskom a hlavnom meste SR Bratislave sú zatiaľ dvaja oficiálni kandidáti na post primátora - bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler a starostka mestskej časti Karlova Ves Dana Čahojová. Súčasný štatutár Bratislavy Matúš Vallo zatiaľ oficiálne nepovedal, či bude uchádzať o tretí mandát v rade. V súvislosti s voľbami sa spomína aj meno ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), ten však k téme prípadnej kandidatúry doteraz žiadne rozhodnutie neurobil.