< sekcia Regióny
Súčasný primátor Serede O. Kurbel bude na jeseň obhajovať post
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Autor TASR
Sereď 30. júna (TASR) - Post primátora mesta Sereď v okrese Galanta bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Ondrej Kurbel. Za najdôležitejší dôvod kandidatúry označil zodpovednosť za dotiahnutie rozbehnutých projektov.
„Za uplynulé štyri roky sa nám spoločne podarilo posunúť Sereď dopredu v mnohých oblastiach. Mimoriadne si vážim, že sa nám podarilo získať rekordných viac ako desať miliónov eur z externých zdrojov,“ podčiarkol.
Nie všetko však vyšlo podľa predstáv. „Sú oblasti, v ktorých očakávate rýchlejšie tempo zmien, a viem, že veľa dôležitých úloh je ešte pred nami. Mnohé projekty presahujú jedno volebné obdobie a potrebujú čas, kontinuitu aj skúsenosti,“ odkázal obyvateľom mesta.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
„Za uplynulé štyri roky sa nám spoločne podarilo posunúť Sereď dopredu v mnohých oblastiach. Mimoriadne si vážim, že sa nám podarilo získať rekordných viac ako desať miliónov eur z externých zdrojov,“ podčiarkol.
Nie všetko však vyšlo podľa predstáv. „Sú oblasti, v ktorých očakávate rýchlejšie tempo zmien, a viem, že veľa dôležitých úloh je ešte pred nami. Mnohé projekty presahujú jedno volebné obdobie a potrebujú čas, kontinuitu aj skúsenosti,“ odkázal obyvateľom mesta.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.