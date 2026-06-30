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Súčasný primátor Serede O. Kurbel bude na jeseň obhajovať post

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Na snímke Ondrej Kurbel. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.

Autor TASR
Sereď 30. júna (TASR) - Post primátora mesta Sereď v okrese Galanta bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Ondrej Kurbel. Za najdôležitejší dôvod kandidatúry označil zodpovednosť za dotiahnutie rozbehnutých projektov.

„Za uplynulé štyri roky sa nám spoločne podarilo posunúť Sereď dopredu v mnohých oblastiach. Mimoriadne si vážim, že sa nám podarilo získať rekordných viac ako desať miliónov eur z externých zdrojov,“ podčiarkol.

Nie všetko však vyšlo podľa predstáv. „Sú oblasti, v ktorých očakávate rýchlejšie tempo zmien, a viem, že veľa dôležitých úloh je ešte pred nami. Mnohé projekty presahujú jedno volebné obdobie a potrebujú čas, kontinuitu aj skúsenosti,“ odkázal obyvateľom mesta.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
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