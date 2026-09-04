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Súčasný primátor Turzovky má dvoch volebných vyzývateľov
O post poslanca v 11-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 38 kandidátov, pričom 18 z nich je nezávislých.
Autor TASR
Turzovka 4. septembra (TASR) - Na primátora mesta Turzovka v okrese Čadca kandidujú v jesenných voľbách súčasný šéf mestskej samosprávy Ľubomír Golis (Hlas-SD, SNS), výsluhový dôchodca Martin Birka (Republika) a štátny zamestnanec Radoslav Hruška (nezávislý). Obaja vyzývatelia súčasného primátora pôsobia aktuálne v mestskom zastupiteľstve. Zoznam zaregistrovaných kandidátov po zasadnutí okrskovej volebnej komisie zverejnila samospráva na svojom webe.
O post poslanca v 11-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 38 kandidátov, pričom 18 z nich je nezávislých. Najstarší kandidát má 70, najmladší 24 rokov. Medzi kandidátmi je desať žien.
V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami sa v Turzovke zmenil počet poslancov i volebných obvodov. Mesto bolo doteraz rozdelené do šiestich volebných obvodov, po novom bude mesto tvoriť jeden volebný obvod. V mestskom zastupiteľstve ubudnú dve poslanecké miesta, pričom zo súčasných 13 poslancov chce 11 obhájiť svoj mandát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
O post poslanca v 11-člennom mestskom zastupiteľstve sa uchádza 38 kandidátov, pričom 18 z nich je nezávislých. Najstarší kandidát má 70, najmladší 24 rokov. Medzi kandidátmi je desať žien.
V porovnaní s predchádzajúcimi voľbami sa v Turzovke zmenil počet poslancov i volebných obvodov. Mesto bolo doteraz rozdelené do šiestich volebných obvodov, po novom bude mesto tvoriť jeden volebný obvod. V mestskom zastupiteľstve ubudnú dve poslanecké miesta, pričom zo súčasných 13 poslancov chce 11 obhájiť svoj mandát.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.