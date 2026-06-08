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Súčasný primátor Žiliny P. Fiabáne bude na jeseň obhajovať svoj post
Fiabáne stojí na čele žilinskej samosprávy od roku 2018.
Autor TASR
Žilina 8. júna (TASR) - Súčasný primátor krajského mesta Žilina Peter Fiabáne bude v jesenných komunálnych voľbách obhajovať svoj post. Ako informoval na pondelkovom tlačovom brífingu, do volieb pôjde opäť ako nezávislý kandidát. Podporu mu prišli vyjadriť čelní predstavitelia strán a hnutí PS, SaS, KDH a Demokrati.
Fiabáne stojí na čele žilinskej samosprávy od roku 2018. „Dnes sa uchádzam o post primátora mesta Žilina tretí a otvorene hovorím, že aj poslednýkrát. Kto má pozná, ten vie, že som športovec a že som bežcom na dlhé trate a v závere zvyknem zrýchľovať. A to je presne to, čo chcem Žilinčanom ponúknuť aj do nadchádzajúceho volebného obdobia - rýchly a dôrazny finiš a výraznú akceleráciu v kľúčových témach,“ uviedol Fiabáne.
Opierať sa chce o silný tím kandidátov na poslancov z koalície štyroch pravicových strán. „Toto spojenectvo dáva Žiline šancu, že budúce mestské zastupiteľstvo bude jednotné a bude schopné presadzovať aj náročné riešenia s väčšou razanciou, ako tomu bolo doteraz a že Žilina bude mať silnú podporu pre svoje ambície aj na národnej a parlamentnej úrovni,“ poznamenal Fiabáne.
Zamerať sa chce na skupinu najdôležitejších tém a projektov, ktorých riešenie je pre Žilinčanov veľmi dôležité. „Dostupné bývanie, doprava a parkovanie, zeleň, čistota a kvalitný verejný priestor a ešte bezpečnejšie ulice. Toto sú témy, v ktorých ideme spolu v Žiline v najbližších rokoch zrýchliť,“ dodal Fiabáne.
Fiabáne je štvrtým známym kandidátom na post žilinského primátora. Svoju kandidatúru pred ním oznámili mestský a krajský poslanec Peter Cibulka, lekár a krajský poslanec Rastislav Johanes a podnikateľ Miroslav Sokol.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.
Fiabáne stojí na čele žilinskej samosprávy od roku 2018. „Dnes sa uchádzam o post primátora mesta Žilina tretí a otvorene hovorím, že aj poslednýkrát. Kto má pozná, ten vie, že som športovec a že som bežcom na dlhé trate a v závere zvyknem zrýchľovať. A to je presne to, čo chcem Žilinčanom ponúknuť aj do nadchádzajúceho volebného obdobia - rýchly a dôrazny finiš a výraznú akceleráciu v kľúčových témach,“ uviedol Fiabáne.
Opierať sa chce o silný tím kandidátov na poslancov z koalície štyroch pravicových strán. „Toto spojenectvo dáva Žiline šancu, že budúce mestské zastupiteľstvo bude jednotné a bude schopné presadzovať aj náročné riešenia s väčšou razanciou, ako tomu bolo doteraz a že Žilina bude mať silnú podporu pre svoje ambície aj na národnej a parlamentnej úrovni,“ poznamenal Fiabáne.
Zamerať sa chce na skupinu najdôležitejších tém a projektov, ktorých riešenie je pre Žilinčanov veľmi dôležité. „Dostupné bývanie, doprava a parkovanie, zeleň, čistota a kvalitný verejný priestor a ešte bezpečnejšie ulice. Toto sú témy, v ktorých ideme spolu v Žiline v najbližších rokoch zrýchliť,“ dodal Fiabáne.
Fiabáne je štvrtým známym kandidátom na post žilinského primátora. Svoju kandidatúru pred ním oznámili mestský a krajský poslanec Peter Cibulka, lekár a krajský poslanec Rastislav Johanes a podnikateľ Miroslav Sokol.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) ich zatiaľ oficiálne nevyhlásil.