Súčasťou blšieho trhu na námestí Prievidze bude opäť i výpredaj kníh

Prievidza 6. októbra (TASR) - Súčasťou jesennej edície Blšieho trhu na Námestí slobody v Prievidzi bude aj ďalší zo série výpredajov kníh z Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka. Publikácie, oblečenie či ručne vyrobené veci si budú môcť záujemcovia zakúpiť v sobotu (7. 10.) od 9.00 h do 13.00 h. TASR o tom informovala referentka propagácie Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Nina Pekárová.



"Na trhu nebudú chýbať milé drobnosti, ktoré sa doteraz skrývali v pivniciach alebo na povalách ľudí. Návštevníci môžu objaviť krásne ručne vyrobené veci, bižutériu a získať aj rôzne zberateľské predmety, knihy či oblečenie pre deti i dospelých," uviedla Pekárová.



Na predaji sa môžu zúčastniť výlučne predajcovia so zberateľským a ručne vyrobeným sortimentom, second hand oblečením a ďalšími predmetmi v zachovalom stave. Účasť na blšom trhu je pre nich bezplatná.



Súčasťou Blšieho trhu bude zároveň aj ďalší zo série výpredajov kníh, ktorý pripravila mestská knižnica. "Návštevníci si budú môcť vybrať knihy rôznych žánrov a tematického zamerania či už od slovenských alebo zahraničných autorov. Zaujímavá je podľa nej aj symbolická cena, ktorou návštevníci prispejú na nákup nových kníh a obnovu knižničného fondu knižníc," dodala Pekárová.