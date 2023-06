Súčasťou festivalu Virvar je aj sprievod Košicami s bábkami a maskami

Košice 1. júna (TASR) - Košický festival Virvar - Dni bábkového divadla a hier sa začína vo štvrtok. V poradí 11. ročník tohto podujatia potrvá do nedele (4. 6.), pričom okrem bábkových inscenácií nielen zo Slovenska ponúkne aj rôzne hry pre deti a ďalšie aktivity. Chýbať nebude ani veselý sprievod mestom s bábkami a maskami. TASR o tom informoval manažér Bábkového divadla v Košiciach (BDK) Martin Konečný.



Sprievod v centre Košíc je naplánovaný o 14.00 h, ale aj v sobotu (3. 6.) o 13.00 h. Slávnostné otvorenie festivalu bude vo štvrtok o 17.00 h v divadelnej sále BDK na Alžbetinej ulici.



Okrem BDK sa so svojimi inscenáciami na festivale predstaví napríklad aj Divadlo dvor zázrakov zo Žiliny, Divadlo Babadlo z Prešova, Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry a Divadlo SpozaVoza z Trnavy. Chýbať nebudú ani divadlá z Maďarska, Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a Nemecka. "Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov museli organizátori niekoľko vybraných predstavení spoplatniť," pripomenul Konečný.



Festival ponúkne aj súťaže pre deti, workshopy, besedu, tanečné, spevácke, žonglérske vystúpenia či predstavenia umelcov na chodúľoch. Tradičnou súčasťou Virvaru je aj festival flašinetárov, vďaka ktorým sa rozozvučia ulice historického centra Košíc od piatka (2. 6.) do nedele.



Bližšie informácie vrátane kompletného programu festivalu sú zverejnené na webovej stránke divadla www.bdke.sk.