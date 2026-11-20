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Súčasťou Handlovských Katarínskych dní bude udeľovanie výročných cien
Katarínsky jarmok ponúkne po oba dni stánky s tovarom i občerstvením, nachádzať sa budú na Námestí baníkov.
Autor TASR
Handlová 20. novembra (TASR) - Samospráva Handlovej opäť ocení aktívnych Handlovčanov, ktorí prispeli k rozvoju mesta i šíreniu jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Ocenenia im odovzdá počas Handlovských Katarínskych dní v piatok popoludní. Súčasťou podujatia je i Katarínsky jarmok, ktorý sa koná aj v sobotu (21. 11.). Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Udeľovanie výročných cien mesta bude v kinosále domu kultúry o 16.00 h. V kultúrnom programe sa predstavia dychovky z družobných miest Handlovej - Sárisáp a Zábřeh, ako i umelci zo Základnej umeleckej školy v Handlovej.
Čestné občianstvo mesta si prevezmú Vladimír Buzalka, Dušan Klas, Imrich Weisz a Peter Matiaško.
Buzalkovi udelí samospráva čestné občianstvo za dlhoročnú aktívnu činnosť v samosprávnych orgánoch mesta. Buzalka patrí medzi výrazné osobnosti verejného života na hornej Nitre a svojimi dlhoročnými skúsenosťami významne prispel k rozvoju samosprávy a verejnej správy. Mestským poslancom bol šesť volebných období.
Za dlhoročnú aktívnu činnosť v samosprávnych orgánoch mesta dostane čestné občianstvo i Klas. V roku 1994 bol prvýkrát zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Handlovej. Počas siedmich volebných období sa aktívne podieľal na rozhodovaní o smerovaní a rozvoji mesta. Tri volebné obdobia zastával funkciu zástupcu primátora.
Weiszovi mesto udelí čestné občianstvo za rozvoj športu a športovej infraštruktúry v meste. Ako majiteľ extraligového basketbalového klubu MBK Handlová dlhodobo zabezpečuje jeho fungovanie a podporuje basketbalovú tradíciu v meste. Prostredníctvom lekárne pri nemocnici prispieva k dostupnosti zdravotníckych služieb a k zabezpečeniu potrieb obyvateľov, angažuje sa i pri dostavbe plavárne a kúpaliska cez jeho spoločnosť, ktorá je novým koncesionárom.
Matiaško získa ocenenie za celoživotný prínos k rozvoju v oblasti paralympijského športu a šírenie dobrého mena mesta. Po pracovnom úraze v bani, pri ktorom prišiel o nohu, sa vrátil k lyžovaniu a stal sa majstrom Československa. Ako športovec sa zúčastnil piatich zimných paralympijských hier. Neskôr absolvoval ďalších šesť paralympiád v úlohe trénera slovenskej a poľskej reprezentácie. Ako reprezentačný tréner viedol poľských paralyžiarov.
Laureáti čestného občianstva doplnia deväť ďalších osobností, ktoré ocenenie už získali. Samospráva rovnako na podujatí odovzdá vybraným osobnostiam i ceny primátorky mesta a ceny mesta.
Katarínsky jarmok ponúkne po oba dni stánky s tovarom i občerstvením, nachádzať sa budú na Námestí baníkov.
Udeľovanie výročných cien mesta bude v kinosále domu kultúry o 16.00 h. V kultúrnom programe sa predstavia dychovky z družobných miest Handlovej - Sárisáp a Zábřeh, ako i umelci zo Základnej umeleckej školy v Handlovej.
Čestné občianstvo mesta si prevezmú Vladimír Buzalka, Dušan Klas, Imrich Weisz a Peter Matiaško.
Buzalkovi udelí samospráva čestné občianstvo za dlhoročnú aktívnu činnosť v samosprávnych orgánoch mesta. Buzalka patrí medzi výrazné osobnosti verejného života na hornej Nitre a svojimi dlhoročnými skúsenosťami významne prispel k rozvoju samosprávy a verejnej správy. Mestským poslancom bol šesť volebných období.
Za dlhoročnú aktívnu činnosť v samosprávnych orgánoch mesta dostane čestné občianstvo i Klas. V roku 1994 bol prvýkrát zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Handlovej. Počas siedmich volebných období sa aktívne podieľal na rozhodovaní o smerovaní a rozvoji mesta. Tri volebné obdobia zastával funkciu zástupcu primátora.
Weiszovi mesto udelí čestné občianstvo za rozvoj športu a športovej infraštruktúry v meste. Ako majiteľ extraligového basketbalového klubu MBK Handlová dlhodobo zabezpečuje jeho fungovanie a podporuje basketbalovú tradíciu v meste. Prostredníctvom lekárne pri nemocnici prispieva k dostupnosti zdravotníckych služieb a k zabezpečeniu potrieb obyvateľov, angažuje sa i pri dostavbe plavárne a kúpaliska cez jeho spoločnosť, ktorá je novým koncesionárom.
Matiaško získa ocenenie za celoživotný prínos k rozvoju v oblasti paralympijského športu a šírenie dobrého mena mesta. Po pracovnom úraze v bani, pri ktorom prišiel o nohu, sa vrátil k lyžovaniu a stal sa majstrom Československa. Ako športovec sa zúčastnil piatich zimných paralympijských hier. Neskôr absolvoval ďalších šesť paralympiád v úlohe trénera slovenskej a poľskej reprezentácie. Ako reprezentačný tréner viedol poľských paralyžiarov.
Laureáti čestného občianstva doplnia deväť ďalších osobností, ktoré ocenenie už získali. Samospráva rovnako na podujatí odovzdá vybraným osobnostiam i ceny primátorky mesta a ceny mesta.
Katarínsky jarmok ponúkne po oba dni stánky s tovarom i občerstvením, nachádzať sa budú na Námestí baníkov.