Súčasťou každej novej výstavby v Trnave sú vodozádržné riešenia

Trnava 27. augusta (TASR) – Mesto Trnava ležiace na rovine bez väčšieho vodného toku uprostred rozsiahlej Trnavskej roviny realizuje mnohé opatrenia v rámci adaptácie na zmenu klímy. Samospráva každoročne vysádza stovky stromov a vodozádržné a vzduch ochladzujúce riešenia sú súčasťou každej novej výstavby v Trnave. Pre TASR to uviedla Elena Ursínyová z referátu komunikácie trnavskej radnice.



"Mesto napríklad pripravuje výstavbu hatí na potoku Trnávka," informovala. Zaoberá sa tým najmenej od roku 2017. Cieľom je troma klapkovými zariadeniami zadržať väčšie množstvo vody, čo má prispieť k zatraktívneniu priestorov a ochladzovaniu vzduchu. Na toku Trnávky boli aj v minulosti stavidlá, ale z dôvodu havarijného stavu museli byť odstránené, posledné len pred pár rokmi. "Zároveň sa realizujú projekty štyroch nových prírodných parkov s vodnými tokmi a plochami na Kravskom pasienku, Medziháji, na Prúdoch a depe – Kamennom mlyne," doplnila Ursínyová.



V intraviláne sú v procese výstavby dva rozsiahle projekty s dominantnými prvkami vody – multifunkčný verejný priestor Ružový park s kruhovou fontánou, fontánou v dlažbe, vodnými schodmi, hmlovými dýzami aj časťou toku riečky Trnávky. Súčasťou bude v danom úseku čiastočne revitalizované koryto potoka Trnávka a zrážková voda odvádzaná do vsakovacieho objektu. Tiež sa realizuje projekt Agátka na sídlisku Družba s umelým meandrujúcim 280-metrovým potôčikom.



Trnavčanom už slúži rekreačno-oddychová zóna Štrky so zvyškom pôvodného lužného lesa. V rámci projektu LUMAT sa uskutočnila jej komplexná revitalizácia do podoby prírodného parku s jazierkom, v ktorom plávajú ryby. V lokalite sa zvýšila biodiverzita.



"V súvislosti s budúcim agrolesníckym hospodárením na poľnohospodárskej pôde vo vlastníctve mesta uvažuje trnavská samospráva o agrovoltike, konkrétne o solárnych elektrárňach s vyšším výkonom v spojení s ekologickým pestovaním ovocia a zeleniny. Týmto spôsobom bude možné spojiť prínosy solárnej elektrárne s potravinovou produkciou a o 50 percent znížiť spotrebu vody na zavlažovanie," doplnila Ursínyová.