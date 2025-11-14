< sekcia Regióny
Súčasťou košickej zoo sú prevozy zvierat, odviezli pár zebier
TASR
Košice 14. novembra (TASR) - Košická zoologická záhrada sa najnovšie rozšírila o samicu belane tundrovej. Túto bielu sovu priviezli vo štvrtok letecky z fínskych Helsínk. „Partnerku pre nášho samca vybral európsky koordinátor, ktorý pôsobí práve v Helsinkách,“ informovala TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Išlo o súčasť série náročných transportov zvierat tento týždeň v rámci zoo, ktorú v piatok zavŕši prevoz kozorožca sibírskeho z Košíc do Zoo Brno, kde ho zaradia do tamojšieho stáda. V utorok (11. 11.) našiel v Českej republike nový domov aj pár zebier stepných z Košíc. V poľskom Krakove od stredy (12. 11.) posilnila chov trojica tučniakov jednopásych, ktoré sa v Košiciach vyliahli v minulom roku. Do Poľska spolu s nimi previezli aj samca kengury červenokrkej.
Podľa riaditeľa košickej zoo Ericha Kočnera sú transporty prirodzenou súčasťou práce zoologických záhrad a súvisia s výmenou, darovaním, respektíve deponáciou zvierat. „Sú nevyhnutné najmä pre to, aby sme predišli príbuzenskej plemenitbe. Otázku ďalšieho chovu začíname riešiť fakticky už pri novom prírastku. V období dospievania u viacerých druhov by mohlo dôjsť k zvýšenému stresu až agresivite. To je odpoveď na často kladenú otázku, prečo sa musíme s našimi mláďatami rozlúčiť,“ povedal Kočner. Dodal, že o presune uvažuje zoo aj pri nadbytku jedincov.
Od začiatku roka v košickej zoo realizovali už 67 transportov. Medzi najnáročnejšie patrili presuny jedovaných vreteníc severných, ktoré cestovali do Anglicka. Zložitá bola aj príprava transportu medveďa hnedého, ktorý v lete odišiel do Francúzska. Presuny zvierat od začiatku roka podľa zoo ovplyvnili vtáčia chrípka, slintačka a krívačka. Dodnes aj kvôli tomu riešia transport paoviec, ktoré majú pricestovať do Košíc zo Španielska. Ďalšie náročné transporty čakajú zoo až do konca roka. Návštevníci by sa mali dočkať v krátkom čase vlkov arktických, na cestu do košických Kavečian čakajú aj margaj, ale napríklad aj výr západosibírsky.
